Маск: США должны освободить Британию от тирании Стармера

Маск: США должны освободить жителей Британии от тирании Стармера
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С позицией Илона Маска насчет правления Стармера согласны 66% респондентов его опроса в соцсети
С позицией Илона Маска насчет правления Стармера согласны 66% респондентов его опроса в соцсети Фото:

США должны помочь Великобритании избавиться от тиранической формы правления премьер-министра Кира Стармера. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск. 

«Америке следует освободить народ Великобритании от тираничного правительства», — написал Маск в соцсети Х. Он также прикрепил к посту опрос, в котором приняли участие 360 тысяч интернет-пользователей. Его итоги говорят о том, что с его позицией согласны 66% респондентов. 

Ранее предприниматель сообщил, что Кир Стармер должен уйти в отставку и предстать перед судом. Он якобы является соучастником сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних девочек в Великобритании. Илон Маск отметил, что для возбуждения уголовных дел по тяжким преступлениям нужно согласие Королевской прокурорской службы.

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США должны помочь Великобритании избавиться от тиранической формы правления премьер-министра Кира Стармера. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск.  «Америке следует освободить народ Великобритании от тираничного правительства», — написал Маск в соцсети Х. Он также прикрепил к посту опрос, в котором приняли участие 360 тысяч интернет-пользователей. Его итоги говорят о том, что с его позицией согласны 66% респондентов.  Ранее предприниматель сообщил, что Кир Стармер должен уйти в отставку и предстать перед судом. Он якобы является соучастником сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних девочек в Великобритании. Илон Маск отметил, что для возбуждения уголовных дел по тяжким преступлениям нужно согласие Королевской прокурорской службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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