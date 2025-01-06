Маск: США должны освободить Британию от тирании Стармера

США должны помочь Великобритании избавиться от тиранической формы правления премьер-министра Кира Стармера. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск.
«Америке следует освободить народ Великобритании от тираничного правительства», — написал Маск в соцсети Х. Он также прикрепил к посту опрос, в котором приняли участие 360 тысяч интернет-пользователей. Его итоги говорят о том, что с его позицией согласны 66% респондентов.
Ранее предприниматель сообщил, что Кир Стармер должен уйти в отставку и предстать перед судом. Он якобы является соучастником сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних девочек в Великобритании. Илон Маск отметил, что для возбуждения уголовных дел по тяжким преступлениям нужно согласие Королевской прокурорской службы.
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