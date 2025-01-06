Свердловские VIP отметили Рождество в скромном составе. Фото, видео

В Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга проходит праздничная служба

07 января 2025 в 01:25 Размер текста - 17 +

На службу по традиции собрались сотни верующих Фото: Илья Московец © URA.RU Представительство свердловского истеблишмента на главной рождественской службе — в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга — оказалось минимальным. Самым статусным гостем из тех, кого удалось разглядеть корреспонденту URA.RU, был мэр Алексей Орлов. Вел службу митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Перед литургией он охотно общался с журналистами, которых еще месяц назад упрекал за то, что набросились на его помощника Даниила Сидорова, обвиненного в домогательствах и в итоге уехавшего на СВО. «Когда-то, две тысячи лет назад, Христос не постеснялся и не смутился сойти на Землю, в самую маленькую пещерку, в подвальчик под гостиницей. И когда он сошел туда, эта пещерка наполнилась им, наполнилась светом. И заметьте, сегодня это самое посещаемое и самое известное место на Земле — Вифлеемская пещера Рождества Христова, и каждый храм — это тоже своего рода пещерка Рождества. Так вот, я хочу пожелать, чтобы если мы в подвальчик, пещерку нашей собственной жизни, маленькую, человеческую, не постесняемся и не поленимся пригласить Христа, то он может из этого маленького пространства, из этой маленькой жизни сделать столь же великое, каким стал Вифлеем и стала его пещера. Я хочу пожелать счастья, здоровья, успехов, но с Христом», — напутствовал репортеров Кульберг, а затем раздал им шоколадки. В прошлом году впервые за долгое время рождественскую службу посетил губернатор Евгений Куйвашев. В этот раз его не было (хотя один из его охранников, показалось, присутствовал). Орлов молился в компании ректора УрГЭУ, главы городской Общественной палаты Якова Силина, своего советника Алексея Кислякова (бывший главный гаишник региона), начальника регионального ГУ МЧС Виктора Теряева, уважаемого в политтусовке замглавы областного минздрава Дениса Демидова. Алексей Орлов не пропускает такие мероприятия Фото: Илья Московец © URA.RU Слева — Яков Силин Фото: Илья Московец © URA.RU Виктор Теряев Фото: Илья Московец © URA.RU О чем-то задумался замминистра культуры Роман Дорохин Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Митрополит Евгений Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представительство свердловского истеблишмента на главной рождественской службе — в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга — оказалось минимальным. Самым статусным гостем из тех, кого удалось разглядеть корреспонденту URA.RU, был мэр Алексей Орлов. Вел службу митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Перед литургией он охотно общался с журналистами, которых еще месяц назад упрекал за то, что набросились на его помощника Даниила Сидорова, обвиненного в домогательствах и в итоге уехавшего на СВО. «Когда-то, две тысячи лет назад, Христос не постеснялся и не смутился сойти на Землю, в самую маленькую пещерку, в подвальчик под гостиницей. И когда он сошел туда, эта пещерка наполнилась им, наполнилась светом. И заметьте, сегодня это самое посещаемое и самое известное место на Земле — Вифлеемская пещера Рождества Христова, и каждый храм — это тоже своего рода пещерка Рождества. Так вот, я хочу пожелать, чтобы если мы в подвальчик, пещерку нашей собственной жизни, маленькую, человеческую, не постесняемся и не поленимся пригласить Христа, то он может из этого маленького пространства, из этой маленькой жизни сделать столь же великое, каким стал Вифлеем и стала его пещера. Я хочу пожелать счастья, здоровья, успехов, но с Христом», — напутствовал репортеров Кульберг, а затем раздал им шоколадки. В прошлом году впервые за долгое время рождественскую службу посетил губернатор Евгений Куйвашев. В этот раз его не было (хотя один из его охранников, показалось, присутствовал). Орлов молился в компании ректора УрГЭУ, главы городской Общественной палаты Якова Силина, своего советника Алексея Кислякова (бывший главный гаишник региона), начальника регионального ГУ МЧС Виктора Теряева, уважаемого в политтусовке замглавы областного минздрава Дениса Демидова.