Куйвашев впервые за годы пришел на рождественскую службу к митрополиту. Фото

07 января 2024 в 00:31 Размер текста - 17 +

Евгения Куйвашева не было на главной рождественской службе как минимум несколько лет Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев впервые за несколько лет посетил главное рождественское богослужение — литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Вместе с ним среди десятков православных горожан корреспондент URA.RU заметил мэра Алексея Орлова (посещает литургию ежегодно) и нескольких других представителей власти. В частности, замминистра здравоохранения Дениса Демидова, советника Куйвашева по медицине Андрея Цветкова, вице-спикера заксо Армена Карапетяна (не упускает возможности побыть рядом с губернатором — вне зависимости от события), председателя городской Общественной палаты, ректора УрГЭУ Якова Силина, начальника ГУ МЧС по Свердловской области Виктора Теряева и советника Орлова Алексея Кислякова (бывший главный гаишник региона). Последнего называют претендентом на освободившееся недавно кресло министра транспорта. Перед началом службы митрополит Евгений (Кульберг) сказал журналистам: «Мы будем Бога благодарить — за то, что он пришел к нам, все это открыл, за то, что так бережно относится к своему творению. Ну и, конечно, мы будем просить благословения своим близким, нашему народу, чтобы военные действия <…> завершились правильным итогом, чтобы добро победило зло». За Куйвашевым — мэр Алексей Орлов Фото: Илья Московец © URA.RU Яков Силин Фото: Илья Московец © URA.RU Алексей Кисляков Фото: Илья Московец © URA.RU На литургии собрались десятки верующих Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Митрополит сказал, что будет молиться за мир — справедливый Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев впервые за несколько лет посетил главное рождественское богослужение — литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Вместе с ним среди десятков православных горожан корреспондент URA.RU заметил мэра Алексея Орлова (посещает литургию ежегодно) и нескольких других представителей власти. В частности, замминистра здравоохранения Дениса Демидова, советника Куйвашева по медицине Андрея Цветкова, вице-спикера заксо Армена Карапетяна (не упускает возможности побыть рядом с губернатором — вне зависимости от события), председателя городской Общественной палаты, ректора УрГЭУ Якова Силина, начальника ГУ МЧС по Свердловской области Виктора Теряева и советника Орлова Алексея Кислякова (бывший главный гаишник региона). Последнего называют претендентом на освободившееся недавно кресло министра транспорта. Перед началом службы митрополит Евгений (Кульберг) сказал журналистам: «Мы будем Бога благодарить — за то, что он пришел к нам, все это открыл, за то, что так бережно относится к своему творению. Ну и, конечно, мы будем просить благословения своим близким, нашему народу, чтобы военные действия <…> завершились правильным итогом, чтобы добро победило зло».