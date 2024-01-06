Свердловский губернатор Евгений Куйвашев впервые за несколько лет посетил главное рождественское богослужение — литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Вместе с ним среди десятков православных горожан корреспондент URA.RU заметил мэра Алексея Орлова (посещает литургию ежегодно) и нескольких других представителей власти.
В частности, замминистра здравоохранения Дениса Демидова, советника Куйвашева по медицине Андрея Цветкова, вице-спикера заксо Армена Карапетяна (не упускает возможности побыть рядом с губернатором — вне зависимости от события), председателя городской Общественной палаты, ректора УрГЭУ Якова Силина, начальника ГУ МЧС по Свердловской области Виктора Теряева и советника Орлова Алексея Кислякова (бывший главный гаишник региона). Последнего называют претендентом на освободившееся недавно кресло министра транспорта.
Перед началом службы митрополит Евгений (Кульберг) сказал журналистам: «Мы будем Бога благодарить — за то, что он пришел к нам, все это открыл, за то, что так бережно относится к своему творению. Ну и, конечно, мы будем просить благословения своим близким, нашему народу, чтобы военные действия <…> завершились правильным итогом, чтобы добро победило зло».
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев впервые за несколько лет посетил главное рождественское богослужение — литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Вместе с ним среди десятков православных горожан корреспондент URA.RU заметил мэра Алексея Орлова (посещает литургию ежегодно) и нескольких других представителей власти. В частности, замминистра здравоохранения Дениса Демидова, советника Куйвашева по медицине Андрея Цветкова, вице-спикера заксо Армена Карапетяна (не упускает возможности побыть рядом с губернатором — вне зависимости от события), председателя городской Общественной палаты, ректора УрГЭУ Якова Силина, начальника ГУ МЧС по Свердловской области Виктора Теряева и советника Орлова Алексея Кислякова (бывший главный гаишник региона). Последнего называют претендентом на освободившееся недавно кресло министра транспорта. Перед началом службы митрополит Евгений (Кульберг) сказал журналистам: «Мы будем Бога благодарить — за то, что он пришел к нам, все это открыл, за то, что так бережно относится к своему творению. Ну и, конечно, мы будем просить благословения своим близким, нашему народу, чтобы военные действия <…> завершились правильным итогом, чтобы добро победило зло».