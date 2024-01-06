06 января 2024

Куйвашев впервые за годы пришел на рождественскую службу к митрополиту. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгения Куйвашева не было на главной рождественской службе как минимум несколько лет
Евгения Куйвашева не было на главной рождественской службе как минимум несколько лет Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев впервые за несколько лет посетил главное рождественское богослужение — литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Вместе с ним среди десятков православных горожан корреспондент URA.RU заметил мэра Алексея Орлова (посещает литургию ежегодно) и нескольких других представителей власти.

В частности, замминистра здравоохранения Дениса Демидова, советника Куйвашева по медицине Андрея Цветкова, вице-спикера заксо Армена Карапетяна (не упускает возможности побыть рядом с губернатором — вне зависимости от события), председателя городской Общественной палаты, ректора УрГЭУ Якова Силина, начальника ГУ МЧС по Свердловской области Виктора Теряева и советника Орлова Алексея Кислякова (бывший главный гаишник региона). Последнего называют претендентом на освободившееся недавно кресло министра транспорта.

Перед началом службы митрополит Евгений (Кульберг) сказал журналистам: «Мы будем Бога благодарить — за то, что он пришел к нам, все это открыл, за то, что так бережно относится к своему творению. Ну и, конечно, мы будем просить благословения своим близким, нашему народу, чтобы военные действия <…> завершились правильным итогом, чтобы добро победило зло».

За Куйвашевым — мэр Алексей Орлов
За Куйвашевым — мэр Алексей Орлов
Фото:
Яков Силин
Яков Силин
Фото:
Алексей Кисляков
Алексей Кисляков
Фото:
На литургии собрались десятки верующих
На литургии собрались десятки верующих
Фото:
Фото:
Митрополит сказал, что будет молиться за мир — справедливый
Митрополит сказал, что будет молиться за мир — справедливый
Фото:

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев впервые за несколько лет посетил главное рождественское богослужение — литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Вместе с ним среди десятков православных горожан корреспондент URA.RU заметил мэра Алексея Орлова (посещает литургию ежегодно) и нескольких других представителей власти. В частности, замминистра здравоохранения Дениса Демидова, советника Куйвашева по медицине Андрея Цветкова, вице-спикера заксо Армена Карапетяна (не упускает возможности побыть рядом с губернатором — вне зависимости от события), председателя городской Общественной палаты, ректора УрГЭУ Якова Силина, начальника ГУ МЧС по Свердловской области Виктора Теряева и советника Орлова Алексея Кислякова (бывший главный гаишник региона). Последнего называют претендентом на освободившееся недавно кресло министра транспорта. Перед началом службы митрополит Евгений (Кульберг) сказал журналистам: «Мы будем Бога благодарить — за то, что он пришел к нам, все это открыл, за то, что так бережно относится к своему творению. Ну и, конечно, мы будем просить благословения своим близким, нашему народу, чтобы военные действия <…> завершились правильным итогом, чтобы добро победило зло».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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