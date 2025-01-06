В Бразилии расшифровали черные ящики разбившегося под Актау самолета

Эксперты Центра расследования и предоставления авиапроисшествий ВВС Бразилии завершили анализ данных с бортовых самописцев самолета компании Azerbaijan Airlines. Воздушное судно потерпело крушение вблизи Актау в Казахстане. Об этом сообщает бразильский новостной портал G1.
«Казахстанской стороне уже переданы данные об итогах расследования», — уточняет бразильская газета O Globo. В конце декабря Казахстан отправил черные ящики в южноамериканскую страну.
Крушении самолета AZAL в Казахстане, которое произошло 25 декабря 2024 года. Воздушное судно осуществляло перелет из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. Выжить удалось только 29 пассажирам. Шесть россиян, пострадавших при крушении самолета, проходят лечение в больницах, из них три человека находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он уточнил, что трое пострадавших уже выписаны из медицинских учреждений. Всего трагедия унесла жизни семи россиян. Власти Чечни объявили 28 декабря днем траура после авиакатастрофы, произошедшей в Казахстане. Указ о дне траура подписал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Представители AZAL заявили, что причиной крушения стало внешнее вмешательство. Спустя некоторое время Рашад Набиев, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана, также выразил мнение о возможном вмешательстве в работу самолета. После авиакатастрофы крупнейшая авиакомпания Азербайджана, Azerbaijan Airlines (AZAL), к которой и относился потерпевший крушение Embraer, объявила о приостановке рейсов в ряд городов России, включая Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. Приостановка полетов объяснялась необходимостью детального расследования недавней авиакатастрофы, отметили в компании.
Дмитрий Ядров, руководитель Росавиации, провел брифинг для СМИ, где рассказал версию о возможной причастности Киева к происшествию. Он уточнил, что на территории Грозного был активирован план «Ковер» в ответ на атаку украинских беспилотников .
Президент России Владимир Путин в беседе с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым извинился за трагический случай, произошедший в воздушном пространстве России, и выразил соболезнования родственникам погибших, сообщает пресс-служба Кремля. Российский президент отметил, что самолет неоднократно пытался приземлиться в аэропорту Грозного, однако в то же время город подвергся атаке украинских беспилотников, и российские силы ПВО отражали ее.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил представителей Российской Федерации в авиакатастрофе Он потребовал наказать виновных в авиакатастрофе. По словам президента, лайнер азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines был поражен средствами радиоэлектронной борьбы с территории России, что привело к потере управления. Однако он подчеркнул, что самолет сбили не специально, передает агентство АЗЕРТАДЖ. Алиев также указал на повреждения хвостовой части и многочисленные пробоины в фюзеляже самолета, отвергая предположение о столкновении с птицами. По его словам, окончательные выводы о причинах крушения можно будет сделать после вскрытия черных ящиков.
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