Алиев требует наказать виновных в авиакатастрофе под Актау: какие претензии у президента Азербайджана к России

Алиев: крушения самолета AZAL можно было избежать
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Алиев возложил вину за крушение самолета в Актау на Россию
Алиев возложил вину за крушение самолета в Актау на Россию Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил представителей Российской Федерации в крушении самолета AZAL в Казахстане, которое произошло 25 декабря 2024 года. Он потребовал наказать виновных в авиакатастрофе. По словам президента, самолет Azerbaijan Airlines был атакован средствами радиоэлектронной борьбы с территории России. О претензиях Алиева к России и причинах крушения воздушного судна — в материале URA.RU.

Алиев возложил вину на представителей РФ

Алиев заявил, что ответственность за авиакатастрофу самолета ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), следовавшего по маршруту Баку-Грозный и разбившегося вблизи Актау в Казахстане, лежит на представителях России. По его словам, трагедию можно было предотвратить, если бы вовремя было закрыто воздушное пространство над Грозным, соблюдены стандарты наземного обслуживания и обеспечена координация между вооруженными и гражданскими структурами Российской Федерации, передает «Интерфакс».

Алиев указал, что операция «Ковер» была начата только после того, как самолет был сбит. Он настаивает на привлечении к ответственности лиц, виновных в автокатастрофе.

Что случилось

Недалеко от города Актау, расположенного на западе Казахстана, 25 декабря 2024 года произошло падение пассажирского лайнера авиакомпании Az Airlines. Воздушное судно осуществляло перелет из Баку в Грозный. Согласно информации, предоставленной МЧС Казахстана, на борту находились 62 пассажира.

Представители AZAL заявили, что причиной крушения стало внешнее вмешательство. Спустя некоторое время Рашад Набиев, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана, также выразил мнение о возможном вмешательстве в работу самолета.

Дмитрий Ядров, руководитель Росавиации, провел брифинг для СМИ, где рассказал версию о возможной причастности Киева к происшествию. Он уточнил, что на территории Грозного был активирован план «Ковер» в ответ на атаку украинских беспилотников .

Путин принес извинения

Президент России Владимир Путин в беседе с Алиевым извинился за трагический случай, произошедший в воздушном пространстве России, и выразил соболезнования родственникам погибших, сообщает пресс-служба Кремля. Российский президент отметил, что самолет неоднократно пытался приземлиться в аэропорту Грозного, однако в то же время город подвергся атаке украинских беспилотников, и российские силы ПВО отражали ее.

Алиев назвал предварительную версию крушения

Алиев заявил, что лайнер азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines был поражен средствами радиоэлектронной борьбы с территории России, что привело к потере управления. Однако он подчеркнул, что самолет сбили не специально, передает агентство АЗЕРТАДЖ.

Алиев также указал на повреждения хвостовой части и многочисленные пробоины в фюзеляже самолета, отвергая предположение о столкновении с птицами. По его словам, окончательные выводы о причинах крушения можно будет сделать после вскрытия черных ящиков.

На борту AZAL находились и россияне

Шесть россиян, пострадавших при крушении самолета, проходят лечение в больницах, из них три человека находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он уточнил, что трое пострадавших уже выписаны из медицинских учреждений. Всего трагедия унесла жизни семи россиян.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил представителей Российской Федерации в крушении самолета AZAL в Казахстане, которое произошло 25 декабря 2024 года. Он потребовал наказать виновных в авиакатастрофе. По словам президента, самолет Azerbaijan Airlines был атакован средствами радиоэлектронной борьбы с территории России. О претензиях Алиева к России и причинах крушения воздушного судна — в материале URA.RU. Алиев возложил вину на представителей РФ Алиев заявил, что ответственность за авиакатастрофу самолета ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), следовавшего по маршруту Баку-Грозный и разбившегося вблизи Актау в Казахстане, лежит на представителях России. По его словам, трагедию можно было предотвратить, если бы вовремя было закрыто воздушное пространство над Грозным, соблюдены стандарты наземного обслуживания и обеспечена координация между вооруженными и гражданскими структурами Российской Федерации, передает «Интерфакс». Алиев указал, что операция «Ковер» была начата только после того, как самолет был сбит. Он настаивает на привлечении к ответственности лиц, виновных в автокатастрофе. Что случилось Недалеко от города Актау, расположенного на западе Казахстана, 25 декабря 2024 года произошло падение пассажирского лайнера авиакомпании Az Airlines. Воздушное судно осуществляло перелет из Баку в Грозный. Согласно информации, предоставленной МЧС Казахстана, на борту находились 62 пассажира. Представители AZAL заявили, что причиной крушения стало внешнее вмешательство. Спустя некоторое время Рашад Набиев, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана, также выразил мнение о возможном вмешательстве в работу самолета. Дмитрий Ядров, руководитель Росавиации, провел брифинг для СМИ, где рассказал версию о возможной причастности Киева к происшествию. Он уточнил, что на территории Грозного был активирован план «Ковер» в ответ на атаку украинских беспилотников . Путин принес извинения Президент России Владимир Путин в беседе с Алиевым извинился за трагический случай, произошедший в воздушном пространстве России, и выразил соболезнования родственникам погибших, сообщает пресс-служба Кремля. Российский президент отметил, что самолет неоднократно пытался приземлиться в аэропорту Грозного, однако в то же время город подвергся атаке украинских беспилотников, и российские силы ПВО отражали ее. Алиев назвал предварительную версию крушения Алиев заявил, что лайнер азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines был поражен средствами радиоэлектронной борьбы с территории России, что привело к потере управления. Однако он подчеркнул, что самолет сбили не специально, передает агентство АЗЕРТАДЖ. Алиев также указал на повреждения хвостовой части и многочисленные пробоины в фюзеляже самолета, отвергая предположение о столкновении с птицами. По его словам, окончательные выводы о причинах крушения можно будет сделать после вскрытия черных ящиков. На борту AZAL находились и россияне Шесть россиян, пострадавших при крушении самолета, проходят лечение в больницах, из них три человека находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он уточнил, что трое пострадавших уже выписаны из медицинских учреждений. Всего трагедия унесла жизни семи россиян.
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