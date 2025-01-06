06 января 2025

Власти Перми требуют снести шаурмечную у автовокзала

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе по улице Революции, 66а хотят признать самовольной постройкой
Кафе по улице Революции, 66а хотят признать самовольной постройкой Фото:

Администрация Свердловского района Перми добивается признания кафе по улице Революции, 66а самовольной постройкой. Объект требуют снести.

«Администрация Свердловского района Перми обратилась в краевой Арбитражный суд к ИП Олегу Кварацхелия. Кафе „Шаурмичка“ по улице Революции, 66а требуют признать самовольной постройкой. Ответчика хотят обязать снести объект в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Районная администрация также потребовала запретить регистрировать сделки в отношении здания. Суд требование удовлетворил.

В прошлом году мэрия запустила кампанию по сносу самовольных построек в краевой столице. Ранее URA.RU писало, что городские власти требуют снести пристрои к торговому центру «Гостиный двор». Также поступали запросы снести торговые центры по улицам Лодыгина, 44а, Ленина, 66а и ряд магазинов по шоссе Космонавтов №№172, 186, 188 и 240.

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Администрация Свердловского района Перми добивается признания кафе по улице Революции, 66а самовольной постройкой. Объект требуют снести. «Администрация Свердловского района Перми обратилась в краевой Арбитражный суд к ИП Олегу Кварацхелия. Кафе „Шаурмичка“ по улице Революции, 66а требуют признать самовольной постройкой. Ответчика хотят обязать снести объект в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье». Районная администрация также потребовала запретить регистрировать сделки в отношении здания. Суд требование удовлетворил. В прошлом году мэрия запустила кампанию по сносу самовольных построек в краевой столице. Ранее URA.RU писало, что городские власти требуют снести пристрои к торговому центру «Гостиный двор». Также поступали запросы снести торговые центры по улицам Лодыгина, 44а, Ленина, 66а и ряд магазинов по шоссе Космонавтов №№172, 186, 188 и 240.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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