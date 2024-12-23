Власти Перми требуют снести самый высокий ТЦ в городе

Администрация Свердловского района Перми добивается признания недостроя по Лодыгина, 44а самовольной постройкой. Эти сведения содержатся в картотеке Арбитражного суда Пермского края. Компании выдали разрешение на использование земли под строительство торгово-развлекательного центра. Сейчас незавершенный 10-этажный объект больше напоминает многоквартирный дом.
«Исковое заявление адресовано „Строительно-монтажному управлению №11“. Власти требуют признать здание самовольной постройкой. И хотят обязать ответчика в течение 10 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу снести спорный объект и восстановить благоустройство на земельном участке», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».
По мнению администрации, если решение суда не будет исполнено, с девелопера нужно взыскана неустойку в размере 3 тысяч рублей за каждый день просрочки. Суд принял заявление к производству 19 декабря. При этом Росреестру запретили регистрировать сделки в отношении здания на улице Лодыгина.
Кампания по сносу самовольных построек в прикамской столице набирает обороты. Ранее URA.RU писало, что в Перми собираются снести ТЦ у городской эспланады по улице Ленина, 66а. Здесь раньше работал ресторан «Тсуру», а — находится кафе «Центр плова» и магазины.
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