Власти Перми добиваются сноса ТЦ в центре города

Администрация Перми требует снести ТЦ, расположенный рядом с городской эспланадой, по адресу ул. Ленина, 66а. По мнению городских властей объект является незаконным самостроем.
«Городские власти добиваются сноса небольшого ТЦ по ул. Ленина, которое было возведено еще в 2002 году. Администрация считает, что объект, находящийся в собственности ООО „Траст-Центр“, является самовольной постройкой. Заявитель просит суд обязать общество снести здание в течение 60 дней после вступления решения суда в законную силу», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Судебное заседание по делу состоится 24 декабря.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что администрация Перми выявила, что ряд магазинов на шоссе Космонавтов возведены без нужных документов. Мэрия потребовала признать постройки на шоссе Космонавтов 172, 186, 188 и 240 самовольными и снести их.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!