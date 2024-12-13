13 декабря 2024

Власти Перми добиваются сноса ТЦ в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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Заявитель просит снести здание в течение 60 дней после вступления решения в силу
Заявитель просит снести здание в течение 60 дней после вступления решения в силу Фото:

Администрация Перми требует снести ТЦ, расположенный рядом с городской эспланадой, по адресу ул. Ленина, 66а. По мнению городских властей объект является незаконным самостроем.

«Городские власти добиваются сноса небольшого ТЦ по ул. Ленина, которое было возведено еще в 2002 году. Администрация считает, что объект, находящийся в собственности ООО „Траст-Центр“, является самовольной постройкой. Заявитель просит суд обязать общество снести здание в течение 60 дней после вступления решения суда в законную силу», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Судебное заседание по делу состоится 24 декабря.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что администрация Перми выявила, что ряд магазинов на шоссе Космонавтов возведены без нужных документов. Мэрия потребовала признать постройки на шоссе Космонавтов 172, 186, 188 и 240 самовольными и снести их.

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Администрация Перми требует снести ТЦ, расположенный рядом с городской эспланадой, по адресу ул. Ленина, 66а. По мнению городских властей объект является незаконным самостроем. «Городские власти добиваются сноса небольшого ТЦ по ул. Ленина, которое было возведено еще в 2002 году. Администрация считает, что объект, находящийся в собственности ООО „Траст-Центр“, является самовольной постройкой. Заявитель просит суд обязать общество снести здание в течение 60 дней после вступления решения суда в законную силу», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Судебное заседание по делу состоится 24 декабря. Ранее URA.RU рассказывало о том, что администрация Перми выявила, что ряд магазинов на шоссе Космонавтов возведены без нужных документов. Мэрия потребовала признать постройки на шоссе Космонавтов 172, 186, 188 и 240 самовольными и снести их.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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