Дело о гибели туристки во время похода в Пермском крае передали в суд Тюмени

Рассмотрение уголовного дела о гибели туристки из Тюмени Татьяны Мадеевой на Усьвинских столбах в Пермском крае будет проходить в Калининском районном суде Тюмени. Ранее его рассматривали в Чусовском городском суде.
«Уголовное дело о гибели Татьяны Мадеевой на Усьвинских столбах направили для рассмотрения в Калининский районный суд Тюмени. Первое заседание по делу прошло 7 ноября 2024 года», — пишет Properm.ru.
Трагедия произошла в феврале 2021 года. В составе тургруппы «Тайга» Мадеева посетила Усьвинские столбы. Там женщина поскользнулась, упала в расщелину и получила множество переломов. Туристы ждали спасателей больше пяти часов. По пути в больницу женщина скончалась.
В Чусовом первое заседание по делу состоялось 5 августа 2024 года. На скамье подсудимых оказался инструктор турклуба Сергей Григорьев. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК РФ).
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