Дело о гибели туристки во время похода в Пермском крае передали в суд Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первое заседание в тюменском суде прошло 7 ноября 2024 года
Первое заседание в тюменском суде прошло 7 ноября 2024 года Фото:

Рассмотрение уголовного дела о гибели туристки из Тюмени Татьяны Мадеевой на Усьвинских столбах в Пермском крае будет проходить в Калининском районном суде Тюмени. Ранее его рассматривали в Чусовском городском суде.

«Уголовное дело о гибели Татьяны Мадеевой на Усьвинских столбах направили для рассмотрения в Калининский районный суд Тюмени. Первое заседание по делу прошло 7 ноября 2024 года», — пишет Properm.ru.

Трагедия произошла в феврале 2021 года. В составе тургруппы «Тайга» Мадеева посетила Усьвинские столбы. Там женщина поскользнулась, упала в расщелину и получила множество переломов. Туристы ждали спасателей больше пяти часов. По пути в больницу женщина скончалась.

В Чусовом первое заседание по делу состоялось 5 августа 2024 года. На скамье подсудимых оказался инструктор турклуба Сергей Григорьев. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК РФ).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рассмотрение уголовного дела о гибели туристки из Тюмени Татьяны Мадеевой на Усьвинских столбах в Пермском крае будет проходить в Калининском районном суде Тюмени. Ранее его рассматривали в Чусовском городском суде. «Уголовное дело о гибели Татьяны Мадеевой на Усьвинских столбах направили для рассмотрения в Калининский районный суд Тюмени. Первое заседание по делу прошло 7 ноября 2024 года», — пишет Properm.ru. Трагедия произошла в феврале 2021 года. В составе тургруппы «Тайга» Мадеева посетила Усьвинские столбы. Там женщина поскользнулась, упала в расщелину и получила множество переломов. Туристы ждали спасателей больше пяти часов. По пути в больницу женщина скончалась. В Чусовом первое заседание по делу состоялось 5 августа 2024 года. На скамье подсудимых оказался инструктор турклуба Сергей Григорьев. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК РФ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...