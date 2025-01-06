Полицейский, сбивший насмерть пенсионерку в Екатеринбурге, остался на свободе

ЧП произошло 4 января (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков свердловского ГУ МВД Марата К. не стали арестовывать после смертельного ДТП. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. Его слова подтверждаются тем, что ни в одном из судов Екатеринбурга не было заседания по избранию меры пресечения.

«Вероятно, следователи назначили ему подписку о невыезде», — сказал собеседник агентства. Ответ от областного СУ СК по теме ожидается.

Авария произошла днем 4 января на улице Щорса. По предварительным данным, Марат хотел убрать свой Chevrolet Lacetti для уборки придомовой территории, но наехал на бабушку. Женщина была вне поля его видимости, говорили в региональной полиции. Сам офицер в этот день был на выходном и трезвый.

Следователи СКР возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). По этой статье фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Марат, по данным URA.RU, ранее служил в отделе полиции №5, затем перевелся в УМВД РФ по Екатеринбургу, а оттуда попал в региональный полицейский главк. Он — замначальника одного из отделов управления по борьбе с наркотрафиком.