Shot: американский беспилотник-разведчик курсирует над Эстонией у границ РФ

Американский разведывательный БПЛА Global Hawk с позывным FORTE12 в настоящее время летает вблизи Ленинградской и Псковской областей, совершая облеты над Эстонией. Об этом сообщают журналисты.
«Global Hawk с позывным FORTE12 наворачивает круги над территорией Эстонии от поселка Канепи до города Кивиыли, его путь растянулся вдоль границы РФ на 151 км», — сообщает telegram-канал Shot. Вероятнее всего беспилотник собирает информацию для вооруженных сил Украины, вылетев с военно-морской авиабазы НАТО на Сицилии и пролетев через несколько европейских стран.
Сейчас он курсирует над Эстонией у границ с Россией. Этот БПЛА американского производства способен проводить разведку на высоте до 18 тысяч метров и имеет дальность полета более 23 тысяч километров. Такие дроны ранее использовались для проведения разведывательных операций перед массированными ударами. В том числе и в целях применения дальнобойных ракет западного производства, например, ATACMS.
Ранее Global Hawk уже пролетал над российской территорией 24 декабря. Тогда он осуществил полет над территорией семи стран, близко подойдя к границам России. Он был замечен над Сувалкским перешейком рядом с Калининградской областью.
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