Американский беспилотник кружит в районе Крымского моста: чем он опасен для РФ

Американский высотный разведывательный беспилотник появился в 170 км от Ялты
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Американский БПЛА кружил на высоте 15,5 километра
Американский БПЛА кружил на высоте 15,5 километра Фото:

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk 4 июня патрулировал пространство над Черным морем в районе Крыма. Ночью 5 июня он появился в 170 километрах от Ялты. О том, чем опасен для России данный летательный аппарат, — в материале URA.RU.

Когда беспилотник заметили, и как он пропал

Полет БПЛА с бортовым номером 10–2045 и позывным FORTE12 в направлении юго-восточной части акватории Черного моря заметили днем 4 июня. По данным портала Flightradar24, он вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии, пролетел через Болгарию, Грецию и взял курс на Крым.

Беспилотник кружил на высоте 15,5 километра над нейтральными водами, разведывая зоны спецоперации и побережья Крыма. Во время патрулирования он исчез с карт. Одна из вероятных причин — операторы БПЛА могли отключить транспондеры, чтобы его было трудно обнаружить.

Сложный маршрут для БПЛА и обнаружение

Telegram-канал «Военный обозреватель», следящий за передвижениями американских беспилотников над Черным морем, назвал маршрут необычным. «Это крайне несвойственный маршрут для Global Hawk в этом районе. Причиной срочных корректив могло стать воздействие на БПЛА российских средств радиоэлектронной борьбы», — говорится в канале.

Беспилотник периодически пропадал и появлялся на картах. Ночью 5 июня его заметили в 170 километрах от Ялты во время патрулирования пространства над Черным морем в районе Крыма. «Высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk, уничтоженный в интернете еще вчера и „заглушенный“ (для верности) сегодня, внезапно „воскрес“ к югу от Крымского моста», — говорится в telegram-канале «Военная хроника».

Периодически беспилотник пропадал с радаров
Периодически беспилотник пропадал с радаров
Фото:

Чем он опасен для России

Аппараты RQ-4B GlobalHawk на вооружении ВВС США с 2001 года, они имеют размах крыла почти 40 метров и максимальную высоту полета до 17,7 тысячи метров. Продолжительность автономного полета — 32 часа, дальность — 22,8 тысяч километров. По словам разработчиков, беспилотник может непрерывно обеспечивать получение ценной разведывательной информации почти в реальном времени.

Данный БПЛА применялся в военных операциях в Афганистане, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной Африке и Ираке. Беспилотник способен не только летать на большой высоте, но и получать огромные снимки участков земли. Помимо этого, может использоваться в любое время дня и ночи при любой погоде.

Когда и где еще были замечены БПЛА США

Это не первый случай, когда БПЛА ВВС США кружат над Черным морем. Например, 2 июля 2023 года вблизи Севастополя заметили беспилотник той же модели. Тогда дрон кружил над участком около шести часов. А 24 октября 2023 года, когда ВС РФ зафиксировали американский разведывательный дрон над Черным морем, то в небо был поднят российский истребитель Су-27.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk 4 июня патрулировал пространство над Черным морем в районе Крыма. Ночью 5 июня он появился в 170 километрах от Ялты. О том, чем опасен для России данный летательный аппарат, — в материале URA.RU. Когда беспилотник заметили, и как он пропал Полет БПЛА с бортовым номером 10–2045 и позывным FORTE12 в направлении юго-восточной части акватории Черного моря заметили днем 4 июня. По данным портала Flightradar24, он вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии, пролетел через Болгарию, Грецию и взял курс на Крым. Беспилотник кружил на высоте 15,5 километра над нейтральными водами, разведывая зоны спецоперации и побережья Крыма. Во время патрулирования он исчез с карт. Одна из вероятных причин — операторы БПЛА могли отключить транспондеры, чтобы его было трудно обнаружить. Сложный маршрут для БПЛА и обнаружение Telegram-канал «Военный обозреватель», следящий за передвижениями американских беспилотников над Черным морем, назвал маршрут необычным. «Это крайне несвойственный маршрут для Global Hawk в этом районе. Причиной срочных корректив могло стать воздействие на БПЛА российских средств радиоэлектронной борьбы», — говорится в канале. Беспилотник периодически пропадал и появлялся на картах. Ночью 5 июня его заметили в 170 километрах от Ялты во время патрулирования пространства над Черным морем в районе Крыма. «Высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk, уничтоженный в интернете еще вчера и „заглушенный“ (для верности) сегодня, внезапно „воскрес“ к югу от Крымского моста», — говорится в telegram-канале «Военная хроника». Чем он опасен для России Аппараты RQ-4B GlobalHawk на вооружении ВВС США с 2001 года, они имеют размах крыла почти 40 метров и максимальную высоту полета до 17,7 тысячи метров. Продолжительность автономного полета — 32 часа, дальность — 22,8 тысяч километров. По словам разработчиков, беспилотник может непрерывно обеспечивать получение ценной разведывательной информации почти в реальном времени. Данный БПЛА применялся в военных операциях в Афганистане, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной Африке и Ираке. Беспилотник способен не только летать на большой высоте, но и получать огромные снимки участков земли. Помимо этого, может использоваться в любое время дня и ночи при любой погоде. Когда и где еще были замечены БПЛА США Это не первый случай, когда БПЛА ВВС США кружат над Черным морем. Например, 2 июля 2023 года вблизи Севастополя заметили беспилотник той же модели. Тогда дрон кружил над участком около шести часов. А 24 октября 2023 года, когда ВС РФ зафиксировали американский разведывательный дрон над Черным морем, то в небо был поднят российский истребитель Су-27.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...