Американский беспилотник кружит в районе Крымского моста: чем он опасен для РФ

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk 4 июня патрулировал пространство над Черным морем в районе Крыма. Ночью 5 июня он появился в 170 километрах от Ялты. О том, чем опасен для России данный летательный аппарат, — в материале URA.RU.
Когда беспилотник заметили, и как он пропал
Полет БПЛА с бортовым номером 10–2045 и позывным FORTE12 в направлении юго-восточной части акватории Черного моря заметили днем 4 июня. По данным портала Flightradar24, он вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии, пролетел через Болгарию, Грецию и взял курс на Крым.
Беспилотник кружил на высоте 15,5 километра над нейтральными водами, разведывая зоны спецоперации и побережья Крыма. Во время патрулирования он исчез с карт. Одна из вероятных причин — операторы БПЛА могли отключить транспондеры, чтобы его было трудно обнаружить.
Сложный маршрут для БПЛА и обнаружение
Telegram-канал «Военный обозреватель», следящий за передвижениями американских беспилотников над Черным морем, назвал маршрут необычным. «Это крайне несвойственный маршрут для Global Hawk в этом районе. Причиной срочных корректив могло стать воздействие на БПЛА российских средств радиоэлектронной борьбы», — говорится в канале.
Беспилотник периодически пропадал и появлялся на картах. Ночью 5 июня его заметили в 170 километрах от Ялты во время патрулирования пространства над Черным морем в районе Крыма. «Высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk, уничтоженный в интернете еще вчера и „заглушенный“ (для верности) сегодня, внезапно „воскрес“ к югу от Крымского моста», — говорится в telegram-канале «Военная хроника».
Чем он опасен для России
Аппараты RQ-4B GlobalHawk на вооружении ВВС США с 2001 года, они имеют размах крыла почти 40 метров и максимальную высоту полета до 17,7 тысячи метров. Продолжительность автономного полета — 32 часа, дальность — 22,8 тысяч километров. По словам разработчиков, беспилотник может непрерывно обеспечивать получение ценной разведывательной информации почти в реальном времени.
Данный БПЛА применялся в военных операциях в Афганистане, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной Африке и Ираке. Беспилотник способен не только летать на большой высоте, но и получать огромные снимки участков земли. Помимо этого, может использоваться в любое время дня и ночи при любой погоде.
Когда и где еще были замечены БПЛА США
Это не первый случай, когда БПЛА ВВС США кружат над Черным морем. Например, 2 июля 2023 года вблизи Севастополя заметили беспилотник той же модели. Тогда дрон кружил над участком около шести часов. А 24 октября 2023 года, когда ВС РФ зафиксировали американский разведывательный дрон над Черным морем, то в небо был поднят российский истребитель Су-27.
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