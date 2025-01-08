Зеленский оценил слова Трампа, проникшегося чувствами к России

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на слова избранного президента США Дональда Трампа, который заявил, что «может понять чувства» России, связанные с желанием Украины вступить в НАТО. Зеленский попросил не делать выводы о политике Вашингтона по одному высказыванию американца, настояв на том, что Киеву до сих пор нужны конкретные гарантии безопасности.
«Помните, Украине сказали, что системы Patriot могут быть и есть только в странах НАТО? Ну, или мы с вами уже давно в НАТО, или не надо делать никаких выводов. Так было у нас и с Patriot, так у нас было и с ракетными системами и с другим оружием. Сейчас надо работать и надо делать все, чтобы Украина получила достойные наших людей гарантии безопасности», — сообщил Зеленский в ходе встречи с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
Ранее Трамп заявил, что понимает чувства России, которая против Украины в НАТО. Избранный президент США правильно отметил, что принятие этой страны в Североатлантический альянс приведет к тому, что НАТО окажется у границ РФ.
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