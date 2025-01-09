Что известно об экс-владельце ЧЭМК Антипове, чье имущество выставили на торги

Новости о судьбе национализированных национализированных по требованию Генпрокуратуры активов Группы ЧЭМК и, соответственно, судьбе владевших промышленным конгломератов семьи Антиповых продолжают оставаться в повестке дня. Даже в новогодние каникулы всплыла информация о распродаже имущества, принадлежащего олигархам. Что известно о взлете и падении Юрия и Людмилы Антиповых — в материале URA.RU.
Лихие 90-е
Юрий Антипов и его бизнес-партнер Александр Аристов (передача государству ЧЭМК «аукнулась» Аристову национализацией его холдинга «Ариант») от перестроечных кооперативов после крушения СССР сменили формат бизнеса на более крупный. В 1996 году партнеры приватизировали Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) — крупнейший в стране производитель ферросплавов.
В новой «весовой категории»
В 2012 году появилась Урало-Сибирская металлургическая компания. УСМК включала АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Сарановская шахта Рудная», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Серовский завод ферросплавов», Катав-Ивановский литейно-механический завод и ООО «Агрофирма Ариант». Также в нее входили горнодобывающие предприятия, обеспечивающие производство ферросплавов сырьем, а также портовый терминал во Владивостоке. Он обеспечивал поставки продукции на экспорт. После бизнес-развода Антипова и Аристова в 2022 году вся металлургическая составляющая совместного в прошлом бизнеса отошла под управление компании «Эталон».
Деньги любят тишину
Ни сам Юрий Антипов, которому в этом году исполнится 70 лет, ни его близкие никогда не испытывали страсти к светской жизни и выпячиванию своего состояния. демонстрации богатства. Информации о семье — минимум. Ее глава коренной челябинец, жена Людмила (по факту ее роль в руководстве бизнес-процессами исчезающе мала) родила ему троих сыновей: Алексея, Сергея и Михаила. Даже Forbes (в 2011-2012 и 2020—2021 годах входил в рейтинги «200 богатейших бизнесменов России», а в 2021 году журнал поставил его на 170-е место с капиталом в 700 млн долларов) при этом не писал об Антипове практически ничего.
В Челябинске Антипова называют владельцем единственных в городе лимузинов Bentley и Maybach. Последняя иномарка, собранная вручную, оценивается в 800 тысяч евро. Нюанс в том, что оба представительских авто уже более чем «пожилые»: «Майбаху» исполнилось 15, а «Бентли» больше 20 лет.
Срыв покровов
Заявление Генпрокуратуры о том, что Группа ЧЭМК составляла «тесную кооперационную группу» с оборонными заводами ОПК, и входящие в нее предприятия следовало приватизировать по согласованию с федеральными органами прозвучало как гром среди ясного неба. По логике поданного надзорным ведомством иска, принявшие решение о приватизации комбината челябинские чиновники превысили полномочия. Следовательно, деньги и активы, которыми распоряжались на комбинате, на деле являлись государственными, и теперь их следует взыскать или обратить взыскание на промышленные площадки. 26 февраля холдинг перешел к Росимуществу.
А то запустило распродажу земли, недвижимого и движимого имущества Антиповых. Благо, практически все оно было оформлено на компанию и досталось государству вместе с ней. На торги за 68 млн рублей выставили челябинский офис компании «Эталон», иные помещения в том же здании и других местах — за 28 с лишним млн рублей. С молотка предполагается продать принадлежавшие супруге олигарха рояль Yamaha Disklavier стоимостью 1,5 млн рублей, напольные часы и статую рыцаря — по полмиллиона рублей и так далее. Все это добро находится в коттедже Антиповых на берегу Изумрудного карьера в Советском районе Челябинска.
Скорее всего, на этом дело не закончится. Судебные тяжбы не остановились, помимо прочего на кону стоят крупные земельные участки, да и оценка подлежащего распродаже имущества Антиповых продолжается. По информации URA.RU, олигарх и его близкие наблюдают за происходящим из-за пределов России.
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