Суд в Екатеринбурге наложил арест на компанию, владеющую акциями ЧЭМК

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требование Генпрокуратуры РФ и наложил арест на акции компании «Эталон», в собственности которой находятся акции Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда.
«Заявление Генеральной Прокуратуры РФ о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Наложить арест на обыкновенные акции АО „Компания Эталон“, принадлежащие в количестве 4 584 188 Антипову Юрию Васильевичу. Наложить арест на обыкновенные акции АО „Компания Эталон“, принадлежащие в количестве 13 393 004 Антиповой Людмиле Александровне», — говорится в решении суда. Супруги Юрий и Людмила Антиповы являются совладельцами ЧЭМК.
6 февраля этот же суд наложил арест на акции АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» — дочерние предприятия ЧЭМК. Также арестованы акции самого комбината. Генпрокуратура требует вернуть государству, все что связано с ЧЭМК и в рамках процесса добилась принятия обеспечительных мер. Руководству предприятий запрещено принимать решения по выплате или невыплате дивидендов и сделки с имуществом.
«Мы всегда готовы взаимодействовать с представителями Генеральной прокуратуры РФ в правовом поле, полностью соблюдая российское законодательство. И не сомневаемся в итоговом торжестве Закона», — заявили URA.RU в пресс-службе ЧЭМК.
Новость о претензиях Генпрокуратуры к промышленной группе ЧЭМК стала неожиданностью не только для коллективов предприятия в Свердловской и Челябинской области, но и для представителей промышленных кругов. Комбинат всегда позиционировался как социально ответственное, стабильно работающее предприятие. Эксперты оценивают происходящее как начало процесс национализации группы ЧЭМК.
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