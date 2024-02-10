Суд в Екатеринбурге наложил арест на компанию, владеющую акциями ЧЭМК

10 февраля 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

В начале февраля суд наложил арест на акции АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требование Генпрокуратуры РФ и наложил арест на акции компании «Эталон», в собственности которой находятся акции Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «Заявление Генеральной Прокуратуры РФ о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Наложить арест на обыкновенные акции АО „Компания Эталон“, принадлежащие в количестве 4 584 188 Антипову Юрию Васильевичу. Наложить арест на обыкновенные акции АО „Компания Эталон“, принадлежащие в количестве 13 393 004 Антиповой Людмиле Александровне», — говорится в решении суда. Супруги Юрий и Людмила Антиповы являются совладельцами ЧЭМК. 6 февраля этот же суд наложил арест на акции АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» — дочерние предприятия ЧЭМК. Также арестованы акции самого комбината. Генпрокуратура требует вернуть государству, все что связано с ЧЭМК и в рамках процесса добилась принятия обеспечительных мер. Руководству предприятий запрещено принимать решения по выплате или невыплате дивидендов и сделки с имуществом. «Мы всегда готовы взаимодействовать с представителями Генеральной прокуратуры РФ в правовом поле, полностью соблюдая российское законодательство. И не сомневаемся в итоговом торжестве Закона», — заявили URA.RU в пресс-службе ЧЭМК. Новость о претензиях Генпрокуратуры к промышленной группе ЧЭМК стала неожиданностью не только для коллективов предприятия в Свердловской и Челябинской области, но и для представителей промышленных кругов. Комбинат всегда позиционировался как социально ответственное, стабильно работающее предприятие. Эксперты оценивают происходящее как начало процесс национализации группы ЧЭМК. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требование Генпрокуратуры РФ и наложил арест на акции компании «Эталон», в собственности которой находятся акции Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «Заявление Генеральной Прокуратуры РФ о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Наложить арест на обыкновенные акции АО „Компания Эталон“, принадлежащие в количестве 4 584 188 Антипову Юрию Васильевичу. Наложить арест на обыкновенные акции АО „Компания Эталон“, принадлежащие в количестве 13 393 004 Антиповой Людмиле Александровне», — говорится в решении суда. Супруги Юрий и Людмила Антиповы являются совладельцами ЧЭМК. 6 февраля этот же суд наложил арест на акции АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» — дочерние предприятия ЧЭМК. Также арестованы акции самого комбината. Генпрокуратура требует вернуть государству, все что связано с ЧЭМК и в рамках процесса добилась принятия обеспечительных мер. Руководству предприятий запрещено принимать решения по выплате или невыплате дивидендов и сделки с имуществом. «Мы всегда готовы взаимодействовать с представителями Генеральной прокуратуры РФ в правовом поле, полностью соблюдая российское законодательство. И не сомневаемся в итоговом торжестве Закона», — заявили URA.RU в пресс-службе ЧЭМК. Новость о претензиях Генпрокуратуры к промышленной группе ЧЭМК стала неожиданностью не только для коллективов предприятия в Свердловской и Челябинской области, но и для представителей промышленных кругов. Комбинат всегда позиционировался как социально ответственное, стабильно работающее предприятие. Эксперты оценивают происходящее как начало процесс национализации группы ЧЭМК.