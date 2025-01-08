08 января 2025

В Тюменской области похоронили участника СВО

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Мужчину похоронили еще летом
Мужчину похоронили еще летом Фото:

В селе Горьковка Тюменского района простились с Кириллом Динкилакером. Мужчина погиб в ходе проведения спецоперации. Об этом сообщили в местной администрации.

«Прощание с Кириллом Динкилакером состоялось еще летом. Мужчина погиб на СВО», — сообщили в администрации Горьковского СП.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области простились с бойцом из Ялуторовска. Мужчина ушел на СВО в марте 2024 года.

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В селе Горьковка Тюменского района простились с Кириллом Динкилакером. Мужчина погиб в ходе проведения спецоперации. Об этом сообщили в местной администрации. «Прощание с Кириллом Динкилакером состоялось еще летом. Мужчина погиб на СВО», — сообщили в администрации Горьковского СП. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области простились с бойцом из Ялуторовска. Мужчина ушел на СВО в марте 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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