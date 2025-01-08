Мужчину похоронили еще летом
В селе Горьковка Тюменского района простились с Кириллом Динкилакером. Мужчина погиб в ходе проведения спецоперации. Об этом сообщили в местной администрации.
«Прощание с Кириллом Динкилакером состоялось еще летом. Мужчина погиб на СВО», — сообщили в администрации Горьковского СП.
Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области простились с бойцом из Ялуторовска. Мужчина ушел на СВО в марте 2024 года.
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