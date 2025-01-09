Онколог предупредил о безобидной привычке, вызывающей рак

Во время стресса или интенсивной работы некоторые люди имеют привычку прикусывать губы или внутреннюю сторону щек. Однако это может привести к развитию онкологии из-за образования микротрещин и ран, которые не успевают заживать в связи с постоянными повреждениями. Об этом сообщил онколог клиники «Евроонко» Антон Елкин.
«Чтобы восстановить ткань, клетки активно делятся, а при раздражающих факторах повышается риск атипичных изменений, развития опухолей», — объяснил онколог. Его слова передает «Лента.ру».
Елкин добавил, что незаживающие микротрещины провоцируют хроническое воспаление, которое впоследствии может привести к развитию рака. В связи с этим Антон Елкин советует не игнорировать любые незаживающие язвы и уплотнения в ротовой полости.
Ранее главный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн сообщил, что жители России смогут получить бесплатно отечественную мРНК-вакцину от рака. Ее клиническое использование начнется с 2025 года.
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