Онколог предупредил о безобидной привычке, вызывающей рак

Онколог Елкин: прикусывание губы или внутренней стороны щек грозит вызвать рак
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Антон Елкин советует не игнорировать микротрещины в полости рта, потому что из-за них может развиться рак
Антон Елкин советует не игнорировать микротрещины в полости рта, потому что из-за них может развиться рак Фото:

Во время стресса или интенсивной работы некоторые люди имеют привычку прикусывать губы или внутреннюю сторону щек. Однако это может привести к развитию онкологии из-за образования микротрещин и ран, которые не успевают заживать в связи с постоянными повреждениями. Об этом сообщил онколог клиники «Евроонко» Антон Елкин.

«Чтобы восстановить ткань, клетки активно делятся, а при раздражающих факторах повышается риск атипичных изменений, развития опухолей», — объяснил онколог. Его слова передает «Лента.ру»

Елкин добавил, что незаживающие микротрещины провоцируют хроническое воспаление, которое впоследствии может привести к развитию рака. В связи с этим Антон Елкин советует не игнорировать любые незаживающие язвы и уплотнения в ротовой полости.

Ранее главный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн сообщил, что жители России смогут получить бесплатно отечественную мРНК-вакцину от рака. Ее клиническое использование начнется с 2025 года. 

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Во время стресса или интенсивной работы некоторые люди имеют привычку прикусывать губы или внутреннюю сторону щек. Однако это может привести к развитию онкологии из-за образования микротрещин и ран, которые не успевают заживать в связи с постоянными повреждениями. Об этом сообщил онколог клиники «Евроонко» Антон Елкин. «Чтобы восстановить ткань, клетки активно делятся, а при раздражающих факторах повышается риск атипичных изменений, развития опухолей», — объяснил онколог. Его слова передает «Лента.ру».  Елкин добавил, что незаживающие микротрещины провоцируют хроническое воспаление, которое впоследствии может привести к развитию рака. В связи с этим Антон Елкин советует не игнорировать любые незаживающие язвы и уплотнения в ротовой полости. Ранее главный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн сообщил, что жители России смогут получить бесплатно отечественную мРНК-вакцину от рака. Ее клиническое использование начнется с 2025 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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