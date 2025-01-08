Завербованные проститутки, уволенный врач и спортивные мэры: главные события на Ямале за 9 января

Главные события в ЯНАО за 9 января в подборке URA.RU
В Новом Уренгое раскрыли схему с привлечением девушек в проституцию. Ямальского врача из санавиации Наталью Костенко уволили 8 января — она сообщила, что руководство СОКБ увольняет ее уже в третий раз. А представители ямальской власти начали 2025 год с продвижения здорового образа жизни. Чиновники и депутаты делились кадрами с тренировок и матчей во время январских праздников. О том, что происходило в ЯНАО 9 января, — в материале URA.RU.
- В Новом Уренгое (ЯНАО) утвердили обвинительное заключение двум женщинам, которые занимались организацией проституции. Они привлекали девушек и арендовали места для преступления.
- Ямальского врача санавиации Наталью Костенко уволили 8 января: по ее словам, уже в третий раз. Врач поделилась с URA.RU видеофайлом встречи с сотрудниками Салехардской окружной клинической больницы.
- Чиновники и депутаты делились кадрами с тренировок и матчей во время январских праздников. Первым на спортивную площадку вместе со своими заместителями вышел губернатор округа Дмитрий Артюхов — он второй год подряд проводит утро 1 января за игрой в волейбол.
- Пенсионерка из Лабытнанги получила от администрации города компенсацию в размере более двух миллионов рублей за невыполненный капитальный ремонт в аварийном доме. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании в пользу пенсионерки 2,189 миллиона рублей.
- На Ямале сохранилась выплата в размере 1,9 миллиона рублей для военнослужащих, заключающих контракт. Единовременная выплата будет предоставляться до 31 января 2025 года.
- На Ямале доступны предложения по продаже готового бизнеса, стоимость которого доходит до 90 миллионов рублей. О самых крупных объявлениях бизнеса «под ключ» в ЯНАО — в подборке URA.RU.
- В Губкинском следственным комитетом организована проверка по факту загрязнения водопроводной воды. Специалисты АО «Ямалкоммунэнерго» сообщили, что вода соответствует нормам.
- Обдорская гимназия в Салехарде потратит 10 миллионов на новый контракт с охранным предприятием. Охранникам предоставят спецсредства (резиновая палка, электрический фонарь и металлодетектор) и радиосвязь.
- Департамент природных ресурсов ЯНАО проиграл очередную тяжбу в кассации по возмещению убытков от вырубки древесины на участке, где предполагалось строительство железнодорожной линии Салехард — Надым. Потерей леса, оцененного почти в два млн рублей, чиновники заинтересовались только после истечения срока исковой давности.
- В январе Ямал посетят известные музыканты и актеры. В Салехарде выступит певец Гарик Сукачев, а в Новом Уренгое состоится показ спектакля «Собачье сердце», в котором главную роль сыграет звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов. Какие еще звезды и популярные коллективы выступят на Ямале в январе — читайте на URA.RU.
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