Дальневосточная ипотека 2025: какую недвижимость можно приобрести

Программа «Дальневосточная ипотека» запущена в 2019 году. Она направлена на обеспечение жителей ДФО жильем по льготным условиям. Программа предусматривает возможность получения ипотечных кредитов под 2% годовых. Кроме того, дает возможность получить необходимую рабочую силу, а для приехавших россиян — приобрести доступное жилье. Подробнее о том, какая недвижимость входит в список доступных, и какие территории подпадают под Дальневосточную ипотеку в 2025 году — в материале URA.RU.
Какая недвижимость подходит по Дальневосточную ипотеку
Дальневосточная ипотека предоставляет возможности на следующие цели:
- строительство дома своими силами или по договору подряда;
- покупка земельного участка для дальнейшего строительства;
- покупка вторичного жилья в Магаданской области, Чукотском автономном округе и моногородах регионов Дальнего Востока;
- покупка вторичного жилья в сельской местности на территории Дальнего Востока;
- покупка вторичного жилья на всей территории Дальнего Востока — только для переселенцев с территорий Украины, ДНР и ЛНР.
На какой территории можно взять недвижимость
Главным условием для приобретения недвижимости является нахождение объекта недвижимости в 11 регионах ДФО, сообщил ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. В списке находятся Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края. Также взять жилье можно в Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Республике Саха (Якутия), Бурятии и Чукотском автономном округе.
«При этом готовую квартиру или жилой дом с земельным участком на вторичном рынке можно приобрести в сельских территориях, моногородах, в Магаданской области и Чукотском автономном округе. В ДФО 43 моногорода, которые, как правило, стоят при градообразующем предприятии», — отметил эксперт. Квартиру в завершенной новостройке по договору купли-продажи можно приобрести, если она находится в городской или сельской местности. Строительство жилого дома на имеющемся земельном участке возможно в сельских территориях.
Требования к участкам для строительства
Требования к дому и участку в Дальневосточной ипотеке не отличаются от требований в рамках других программ, заявил Дмитрий Ракута. Однако земельный участок отдельно в рамках этой программы купить нельзя. Покупка возможна только под строительство дома.
Участок должен быть на территории, которая попадает под условия программы. «На участке должно быть разрешено строительство, участок должен пройти процесс межевания, у него должны быть четкие границы, рядом с участком должны располагаться инженерные сети», — отметил брокер.
Он также отметил, что участок не должен входить в природоохранную зону, а также располагаться рядом с местами для отходов. Эксперт посоветовал, перед тем, как приступить к возведению дома, убедиться, что участок отнесен к категории земель, подходящих к программе.
Требования к квартирам
В рамках программы можно приобрести как готовую квартиру, так и квартиру в строящемся здании, отметил Дмитрий Ракута. Однако готовое жилье можно взять только в моногородах, которые находятся в отдалении от самого города Владивосток. По его словам, важно изучить информацию о застройщике. Он должен быть аккредитован в банке, где будет взят кредит. Купить комнату при помощи дальневосточной ипотеки нельзя.
Условия программы
Участники инициативы имеют возможность получить кредитные средства под 2% годовых на период до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. В зависимости от условий, максимальная сумма кредита может достигать 9 млн рублей для объектов площадью свыше 60 кв. метров, приобретаемых как новостройки или на вторичном рынке в моногородах. В других случаях предел кредитования устанавливается на уровне 6 млн рублей.
Для участия в программе «Дальневосточная ипотека» наличие регистрации в Дальневосточном федеральном округе не требуется. Однако после оформления права собственности на купленную недвижимость необходимо зарегистрироваться в данном регионе в течение 271 дня.
Требования к заемщику
Воспользоваться программой могут:
- молодые семьи, в которых оба супруга в возрасте до 35 лет;
- граждане, которым не исполнилось 36 лет с детьми в возрасте до 18 лет;
- участники программы «Дальневосточный или арктический гектар»;
- работники государственной или муниципальной медицинской организации и педагоги на территории ДФО;
- вынужденные переселенцы с территорий Украины, ЛНР и ДНР, которые сейчас проживают в одном из регионов Дальнего Востока;
- работники предприятий ОПК на территории Дальнего Востока и Арктики;
- участники спецоперации и члены их семей.
Эксперт по недвижимости подчеркивает, что процесс покупки жилья аналогичен другим кредитным программам. «Для получения кредита необходимо соответствие ряду стандартных требований: наличие гражданства, достаточный доход для обслуживания кредита, а также положительная кредитная история», — отмечает Дмитрий Ракута.
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