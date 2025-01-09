Власти разморозят куплю-продажу вторичного жилья

Ипотека по сниженным ставкам для вторичного жилья и снятие лимитов по программе «Семейная ипотека» увеличат число сделок на рынке недвижимости. На первом в 2025 году совещании правительства с президентом вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что кабмин готовит предложения о поддержке ипотечного кредитования. По словам экспертов URA.RU, так власти предотвратят стагнацию на рынке.
«Главным способом улучшения жилищных условий стала ипотека. В том числе запущены ипотечные программы с господдержкой, что позволило улучшить жилищные условия 3,2 млн семей. По поручению президента устранены лимиты в банках на выдачу семейной ипотеки. Прорабатывается вопрос о ее распространении на вторичный рынок жилья», — сказал Хуснуллин.
Рынок недвижимости привязан к политической и экономической ситуации, поэтому нужны комплексные меры поддержки, считает член Гильдии риэлторов Московской области Наталья Перескокова. «Рынок недвижимости — тот организм, который нельзя „замораживать“, поскольку его, как крупный завод, сложно запустить с нуля, — считает эксперт. — Поэтому правительство принимает меры, которые не позволят ситуации стать критической. Сейчас положение поправимое».
Наталья Перескокова отметила, что динамика сделок на рынке жилья сейчас замедлилась. Но говорить о стагнации или коллапсе не приходится. В крупных городах спрос на жилье по-прежнему есть, хоть он и меньше прежних лет.
«Если семейная ипотека по сниженным ставкам будет применима на „вторичке“, то многие покупатели предпочтут решать свой жилищный вопрос через покупку обжитых квартир. Не секрет, что новостройки часто сдаются без ремонта и далеко не всем под силу его делать», — пояснила эксперт.
У россиян достаточно средств для покупки недвижимости, но люди держат деньги на вкладах и счетах из-за высоких ставок по депозитам, уточняет Перескокова. «Как только ставки пойдут вниз, то люди снимут деньги и будут вкладывать их в недвижимость. Это, в свою очередь, приведет к новому росту цен на квадратные метры», — прогнозирует собеседница URA.RU.
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