09 января 2025

В челябинском горсаду закрыли каток из-за потепления

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Катки начали активно закрывать из-за потепления с 4 января
Катки начали активно закрывать из-за потепления с 4 января Фото:

В Челябинске 10 января закрыли каток в горсаду имени Пушкина. Ледовая площадка не будет работать из-за потепления, сообщили в пресс-службе управления культуры областного центра.

«10 января в связи с установлением плюсовой температуры воздуха каток в Городском саду имени Пушкина закрыт», — сообщили в пресс-службе. Каток начнет работу при большей минусовой температуре.

В четверг, 9 января, в парке имени Гагарина был технический день. Каток не работал. Также после Нового года в связи с плюсовыми температурами несколько катков приостановили работу. По такой же причине на площади Революции закрывали ледовый городок. Работу он возобновил на Рождество.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 10 января закрыли каток в горсаду имени Пушкина. Ледовая площадка не будет работать из-за потепления, сообщили в пресс-службе управления культуры областного центра. «10 января в связи с установлением плюсовой температуры воздуха каток в Городском саду имени Пушкина закрыт», — сообщили в пресс-службе. Каток начнет работу при большей минусовой температуре. В четверг, 9 января, в парке имени Гагарина был технический день. Каток не работал. Также после Нового года в связи с плюсовыми температурами несколько катков приостановили работу. По такой же причине на площади Революции закрывали ледовый городок. Работу он возобновил на Рождество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...