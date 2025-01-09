В челябинском горсаду закрыли каток из-за потепления

В Челябинске 10 января закрыли каток в горсаду имени Пушкина. Ледовая площадка не будет работать из-за потепления, сообщили в пресс-службе управления культуры областного центра.
«10 января в связи с установлением плюсовой температуры воздуха каток в Городском саду имени Пушкина закрыт», — сообщили в пресс-службе. Каток начнет работу при большей минусовой температуре.
В четверг, 9 января, в парке имени Гагарина был технический день. Каток не работал. Также после Нового года в связи с плюсовыми температурами несколько катков приостановили работу. По такой же причине на площади Революции закрывали ледовый городок. Работу он возобновил на Рождество.
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