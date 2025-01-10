В Тюмени массово задерживается прибытие рейсов «ЮТэйр»

В Тюменском аэропорту задерживается прибытие сразу четырех рейсов авиакомпании «ЮТэйр». Три из них не могут прилететь из ХМАО, сообщает электронное табло Рощино.
«Статусом „задерживается“ на табло отмечены четыре рейса. Три из них — из ХМАО, в частности — из Сургута, Березово и Советского. Четвертый из задерживаемых рейсов следует по маршруту „Екатеринбург — Тюмень“, его прибытие произойдет на три часа позже запланированного времени», — сообщает сайт Рощино.
Также статус «Задерживается» имеет рейс авиакомпании «Ямал» из Нового Уренгоя (ЯНАО). Его время прибытия отложено более, чем на четыре часа. По данным ресурса Gismeteo, в ямальском городе в настоящий момент идет снег, а скорость ветра составляет до 15 метров в секунду.
Как ранее сообщало URA.RU, рейсы из ХМАО могут задерживаться из-за снежного коллапса, который разразился в округе. Причины задержки рейса из Екатеринбурга неизвестны. Агентство направило запрос в авиакомпанию, ответ ожидается.
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