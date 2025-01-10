Находясь в СИЗО, обвиняемый в убийстве пермского следователя дал жене 150 тысяч

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Алексей Головин сознался в том, что убил экс-супруга своей жены
Алексей Головин сознался в том, что убил экс-супруга своей жены Фото:
новость из сюжета
Пермского следователя зарубили топором в его доме

Алексей Головин, который признался в убийстве пермского следователя дале своей жене и экс-супруге убитого 150 тысяч рублей во время своего нахождения в СИЗО. Об этом URA.RU рассказала мама обвиняемого Ирина Владимировна.

«Ее суд спросил работает ли она и на что живет. Супруга Алексея ответила, что не работает сейчас, а живет на деньги, которые взяла у него. Он из СИЗО через адвоката передал ей, где в квартире лежит 150 тысяч рублей, их она и тратит», — рассказала Ирина Владимировна.

Она сообщила, что у Алексея Головина с детства было обостренное чувство справедливости. Он переживал, что Середкин плохо обращался с детьми. За два дня до преступления Алексей собрал вещи и ушел от жены. Тогда между ним и женой произошла словесная перепалка.

По одной из версий, Головин знал, что его жена изменяет ему с бывшим мужем. Его мать рассказала, что в суде описывались видеозаписи из телефона убитого, на которых были запечатлены спящие Середкин и его бывшая супруга, которая на тот момент была в браке с Головиным. Также были озвучены переписки, в которых убитый спрашивал, когда его экс-супруга к нему вернется, а она просила его подождать.

Головина судят за убийство следователя Середкина, которое он совершил с особой жестокостью. В ночь на 10 сентября он пришел домой к бывшему мужу своей супруги и нанес ему более 80 ударов топором. В это время в квартире находились дети Середкина и его бывшей жены, которые все слышали и даже пытались спасти отца. Головин сам вызвал полицию и дал признательные показания. На последнем слове он сказал, что раскаивается в содеянном и готов понести наказание, но попросил рассмотреть возможность для смягчения наказания. Гособвинитель попросил приговорить Головина к 19 годам заключения в колонии строго режима.

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Алексей Головин, который признался в убийстве пермского следователя дале своей жене и экс-супруге убитого 150 тысяч рублей во время своего нахождения в СИЗО. Об этом URA.RU рассказала мама обвиняемого Ирина Владимировна. «Ее суд спросил работает ли она и на что живет. Супруга Алексея ответила, что не работает сейчас, а живет на деньги, которые взяла у него. Он из СИЗО через адвоката передал ей, где в квартире лежит 150 тысяч рублей, их она и тратит», — рассказала Ирина Владимировна. Она сообщила, что у Алексея Головина с детства было обостренное чувство справедливости. Он переживал, что Середкин плохо обращался с детьми. За два дня до преступления Алексей собрал вещи и ушел от жены. Тогда между ним и женой произошла словесная перепалка. По одной из версий, Головин знал, что его жена изменяет ему с бывшим мужем. Его мать рассказала, что в суде описывались видеозаписи из телефона убитого, на которых были запечатлены спящие Середкин и его бывшая супруга, которая на тот момент была в браке с Головиным. Также были озвучены переписки, в которых убитый спрашивал, когда его экс-супруга к нему вернется, а она просила его подождать. Головина судят за убийство следователя Середкина, которое он совершил с особой жестокостью. В ночь на 10 сентября он пришел домой к бывшему мужу своей супруги и нанес ему более 80 ударов топором. В это время в квартире находились дети Середкина и его бывшей жены, которые все слышали и даже пытались спасти отца. Головин сам вызвал полицию и дал признательные показания. На последнем слове он сказал, что раскаивается в содеянном и готов понести наказание, но попросил рассмотреть возможность для смягчения наказания. Гособвинитель попросил приговорить Головина к 19 годам заключения в колонии строго режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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