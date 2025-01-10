Находясь в СИЗО, обвиняемый в убийстве пермского следователя дал жене 150 тысяч

Алексей Головин, который признался в убийстве пермского следователя дале своей жене и экс-супруге убитого 150 тысяч рублей во время своего нахождения в СИЗО. Об этом URA.RU рассказала мама обвиняемого Ирина Владимировна.
«Ее суд спросил работает ли она и на что живет. Супруга Алексея ответила, что не работает сейчас, а живет на деньги, которые взяла у него. Он из СИЗО через адвоката передал ей, где в квартире лежит 150 тысяч рублей, их она и тратит», — рассказала Ирина Владимировна.
Она сообщила, что у Алексея Головина с детства было обостренное чувство справедливости. Он переживал, что Середкин плохо обращался с детьми. За два дня до преступления Алексей собрал вещи и ушел от жены. Тогда между ним и женой произошла словесная перепалка.
По одной из версий, Головин знал, что его жена изменяет ему с бывшим мужем. Его мать рассказала, что в суде описывались видеозаписи из телефона убитого, на которых были запечатлены спящие Середкин и его бывшая супруга, которая на тот момент была в браке с Головиным. Также были озвучены переписки, в которых убитый спрашивал, когда его экс-супруга к нему вернется, а она просила его подождать.
Головина судят за убийство следователя Середкина, которое он совершил с особой жестокостью. В ночь на 10 сентября он пришел домой к бывшему мужу своей супруги и нанес ему более 80 ударов топором. В это время в квартире находились дети Середкина и его бывшей жены, которые все слышали и даже пытались спасти отца. Головин сам вызвал полицию и дал признательные показания. На последнем слове он сказал, что раскаивается в содеянном и готов понести наказание, но попросил рассмотреть возможность для смягчения наказания. Гособвинитель попросил приговорить Головина к 19 годам заключения в колонии строго режима.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!