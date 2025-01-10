Свердловчане не стали банкротить челябинский завод танковых двигателей

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Производитель танковых двигателей отвел от себя угрозу банкротства
Производитель танковых двигателей отвел от себя угрозу банкротства Фото:

Каменск-Уральский металлургический завод («КУМЗ», Свердловская область) отказался от намерения обанкротить производителя танковых двигателей «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Как следует из материалов суда, истец отозвал свои требования.

«Представитель заявителя в судебном заседании ходатайствовал об отказе от заявления о признании должника банкротом. Производство по делу о банкротстве прекратить», — следует из определения арбитража.

В качестве причины отзыва требований «КУМЗ» назвал погашение задолженности. Юристы «ЧТЗ-Уралтрак» принесли в суд платежные поручения в банк, подтверждающие оплату.

В октябре инициатор спора сообщил о планах обратиться с иском в суд о признании челябинского завода несостоятельным. Представители «КУМЗ» тогда заявили, что позицию подтвердили результаты трех судебных разбирательств. С июня 2021 года по март 2023 года были заключены контракты на поставку, которую челябинцы не оплатили. Сумма задолженности составляла 80,4 млн рублей. Однако в реестр требований «КУМЗ» просил включить 11,885 млн рублей основного долга.

Челябинский завод в составе госкорпорации «УВЗ» выпускает двигатели. Агрегатами оснащаются самые современные образцы российской военной техники.

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Каменск-Уральский металлургический завод («КУМЗ», Свердловская область) отказался от намерения обанкротить производителя танковых двигателей «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Как следует из материалов суда, истец отозвал свои требования. «Представитель заявителя в судебном заседании ходатайствовал об отказе от заявления о признании должника банкротом. Производство по делу о банкротстве прекратить», — следует из определения арбитража. В качестве причины отзыва требований «КУМЗ» назвал погашение задолженности. Юристы «ЧТЗ-Уралтрак» принесли в суд платежные поручения в банк, подтверждающие оплату. В октябре инициатор спора сообщил о планах обратиться с иском в суд о признании челябинского завода несостоятельным. Представители «КУМЗ» тогда заявили, что позицию подтвердили результаты трех судебных разбирательств. С июня 2021 года по март 2023 года были заключены контракты на поставку, которую челябинцы не оплатили. Сумма задолженности составляла 80,4 млн рублей. Однако в реестр требований «КУМЗ» просил включить 11,885 млн рублей основного долга. Челябинский завод в составе госкорпорации «УВЗ» выпускает двигатели. Агрегатами оснащаются самые современные образцы российской военной техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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