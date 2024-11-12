Иск свердловчан о банкротстве «ЧТЗ-Уралтрак» суд оставил без движения

Иск Каменск-Уральского металлургического завода (ПАО «КУМЗ», Свердловская область) о банкротстве «ЧТЗ-Уралтрак» Арбитражный суд Челябинской области ставил без движения. Это следует из материалов дела.
«Оставить заявление ПАО „КУМЗ“ о признании несостоятельным (банкротом) ООО „ЧТЗ-Уралтрак“ без движения. Предложить заявителю обеспечить поступление в арбитражный суд доказательств устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения», — отмечено в определении суда.
Сумма иска составила 80,4 млн рублей. О намерении обратиться в суд инициатор спора заявил в октябре. Истец тогда объявил, что правоту подтвердили три судебных процесса. Согласно двум из них, с июня 2021 по март 2023 годов заключались договоры поставки, по которым обязательства челябинцы не выполнили.
Останавливая процесс, суд указал на отсутствие заверенных копий вступивших в силу решений судов. Также от «КУМЗа» ждут представления размера требований конкурсного кредитора к должнику с указанием суммы подлежащих уплате процентов и неустоек.
В «ЧТЗ-Уралтрак» в октябре URA.RU подчеркнули, что урегулирование разногласий стороны ведут на взаимовыгодной основе. Два запроса в офис каменск-уральского завода остались без ответа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.