Дисбаланс спроса и предложения: что происходит с ценами в России

В 2025 году ожидается значительный рост цен, который может оказать глубокое воздействие на экономическое и социальное положение населения России. Эксперты предостерегают о возможных последствиях, включая снижение платежеспособности населения, ухудшение качества жизни и увеличение социальной напряженности. Данная ситуация может сложиться из-за высокой инфляции и дефицита рабочей силы. Какие факторы повлияли на рост цен в 2024 году и как изменится положение дел в 2025 — в материале URA.RU.
Что происходило с ценами в 2024 году
На конец 2024 года экономическая ситуация в России характеризовалась значительным ростом цен, что вызвало обеспокоенность среди экспертов и населения. По данным Росстата, за период январь-ноябрь 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, общий индекс потребительских цен вырос на 8,35%. Это показывает, что общая инфляция в России за первые 11 месяцев 2024 года была довольно значительной. В целом цены на товары выросли на 7,76%. Это ниже, чем общий индекс потребительских цен — по данным Росстата, в ноябре 2024 года он составил 1,43% по сравнению с ноябрем 2023 года (8,09%).
Продовольственные товары подорожали на 9%, что выше, чем общий рост цен на товары. При этом продовольственные товары без плодоовощной продукции выросли на 8,06%, что говорит о том, что цены на овощи и фрукты внесли значительный вклад в инфляцию продовольственных товаров. Плодоовощная продукция выросла на 15,80%.
Непродовольственные товары подорожали на 6,40%, и это наименьший рост среди рассмотренных категорий товаров. Сильнее всего выросли цены на услуги — на 9,82%. Инфляция в сфере услуг оказала большое влияние на общий индекс потребительских цен. Базовый индекс потребительских цен вырос на 8,18%.
Профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Константин Лебедев отмечает в разговоре с URA.RU, что причинами такого роста стали глобальная инфляция, внутренние экономические проблемы, снижение производства, повышение затрат на энергоносители и изменения в валютном курсе.
«На конец 2024 года в России наблюдается рост цен, который был вызван несколькими факторами. Во-первых, это последствия глобальной инфляции, которая затронула многие страны, включая Россию. Во-вторых, внутренние экономические проблемы, такие как снижение производства и рост затрат на энергоносители, также способствовали увеличению цен. Особенно сильно повлияли на ситуацию изменения в валютном курсе, что отразилось на стоимости товаров и услуг», — заявил он.
Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в разговоре с URA.RU отметил, что годовая инфляция в России по состоянию на 16 декабря 2024 составляет 9,52%, что значительно выше показателей 2023 года. Инфляция, очищенная от сезонных факторов, таких как природные условия, в ноябре превысила 11%, а декабрьские инфляционные ожидания выросли примерно на 0,4 процентного пункта. Наблюдаемая населением инфляция — показатель, отражающий то, как жители страны видят рост цен — достигла почти 16%. По словам экономиста, 2024 год заканчивается повышенным инфляционным давлением.
По мнению Масленникова, одной из ключевых проблем является дисбаланс спроса и предложения в экономике, а также дефицит рабочей силы, который приводит к росту заработных плат. Это, в свою очередь, стимулирует спрос и цены, создавая дополнительное инфляционное давление. Кроме того, стоимость транспортных и логистических услуг также увеличивается, что влияет на издержки предприятий.
“Во-первых, это дисбаланс спроса и предложения в экономике. Во-вторых, это то, что дефицит рабочей силы запустил маховик гонки заработных плат. А повышенные зарплаты всегда толкают одновременно и спрос, и цены. Вот этот фактор пока достаточно весом, и какого-то резкого улучшения, очевидного, внятного, значимого на рынке не происходит, хотя какие-то маленькие подвижки в сторону снижения спроса на рабочую силу начинают наблюдаться”, — уточнил экономист.
Эксперты также отмечают влияние монопольных предприятий на рынке, особенно в агропромышленном секторе. «Зачастую у нас во многих отраслях появляются монопольные предприятия, то есть, которые работают без конкуренции. А главный [фактор], тот, что сдерживает цены — это конкуренция, чтобы было много предприятий. А у нас есть агрохолдинг, который делает сельскохозяйственную продукцию. У нас есть один агрохолдинг, и у него в собственности почти 1 000 000 гектар земли. Вы представляете, что такое 1 000 000 гектар земли? Это территория Кипра или Катара, чуть меньше Черногории. То есть вы понимаете, какой он монополист?» — объяснил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
Как сложится ситуация с ценами в 2025 году
Индекс потребительских цен является ключевым показателем, отражающим реальное положение дел в экономике и его воздействие на обычных граждан, объяснил Остапкович. Рост цен непосредственно сказывается на качестве жизни, поскольку уменьшает реальные доходы населения и ухудшает доступность основных товаров и услуг.
В условиях ускоренной инфляции темпы роста заработной платы и реальных располагаемых доходов граждан могут снизиться примерно вдвое по сравнению с текущими показателями, считает Масленников. «По сравнению с текущим годом, может быть, даже чуть больше», — уточнил эксперт.
Рост цен может привести к снижению покупательной способности, увеличению бедности и социальной напряженности, считает Лебедев. В долгосрочной перспективе это также может повлиять на инвестиционный климат и экономический рост, если не будут предприняты адекватные меры для стабилизации ситуации.
«Необходимо понимать, что инфляция, девальвация рубля (одобренное государством снижение стоимости национальной валюты по сравнению с денежными единицами других государств — прим. URA.RU) и последующий за этим рост цен бьют по доходам всех россиян, а нынешний рост цен, на мой взгляд, повлечет за собой ужесточение требований от сотрудников к работодателям о повышении зарплаты», — считает Лебедев.
В правительстве РФ уже начали предпринимать меры по стабилизации положения, отметил Масленников. Он назвал снижение инфляции и учет социальных рисков одной из первоочередных задач правительства и центрального банка. «Начали разбираться, последние решения [правительства и ЦБ] во многом действительно плод существенной и результативной координации действий», — отметил он.
Как санкции влияют на цены в России в 2025 году
На рост цен, помимо внутренних проблем, могут оказать влияние и действия извне. В условиях постоянного изменения геополитической обстановки и введения новых санкций против России, вопрос о воздействии этих факторов на инфляцию внутри страны становится особенно актуальным.
По мнению Остапковича, российская экономика уже успешно адаптировалась к текущим условиям. Он отметил, что персональные санкции, направленные против отдельных лиц, не оказывают значимого влияния на индекс потребительских цен. «В Брюсселе сидят чиновники, им сказали делать эти пакеты санкций. Но, в принципе, экономика уже адаптировалась», — заявил он. Остапкович считает, что изменения в индексах потребительских цен будут происходить по другим причинам, и подчеркнул, что санкции в большей степени касаются определенных рынков, таких как металлы и нефть.
Директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ уточнил, что санкции приводят к диспропорциям в отдельных секторах экономики, однако прямого негативного воздействия на цены продуктов питания в массовом сегменте нет. «Пока такая геополитическая обстановка, санкции будут сыпаться, но вреда по продуктам питания они не наносят», — подчеркнул Остапкович.
Однако санкции могут влиять на стоимость продовольственных товаров и товаров первой необходимости, считает Лебедев. Он обратил внимание на ограничения импорта, которые приводят к дефициту и, как следствие, повышению конечных цен.
“Геополитическая ситуация и санкционное давление могут значительно отразиться на ценах на продовольственные товары и другие товары первой необходимости. Санкции уже ограничивают импорт, что ведет к дефициту некоторых товаров первой необходимости. Кроме того, нестабильность на международных рынках может вызвать колебания цен на сырьевые товары, что также отражается на конечных ценах для потребителей”, – заявил профессор.
Новые санкции будут нацелены в основном на финансовый сектор и нефтегазовую промышленность, считает Масленников. «Сейчас уже видно, что те, кто изобретают новые санкции, наметили несколько мишеней», — говорит он, акцентируя внимание на том, что это может иметь долгосрочные последствия для бюджета. Эксперт предостерегает, что «перспективы глобальной экономики отнюдь не радужные». Он обращает внимание на риски снижения темпов экономического роста, что, в свою очередь, будет приводить к снижению спроса на экспортные товары. Это снижение может стать дополнительным фактором давления на внутренние цены.
Что будет с урожаем в 2025 году
На фоне глобального изменения климата, которое затрагивает различные аспекты жизни, все больше актуализируется вопрос о его влиянии на экономику. Особенно это касается изменений цен на сельскохозяйственную продукцию, которые могут быть вызваны природными катаклизмами, такими как заморозки или недостаток снега.
Масленников объяснил, что изменение климата действительно оказывает неблагоприятное влияние на цены на сельскохозяйственную продукцию, и последствия могут быть крайне серьезными. «Изменение климата приводит к непредсказуемым колебаниям урожайности, резкие изменения температуры могут уничтожить рекордный урожай, который фермеры ожидали», — заявил экономист.
Однако климат регулировать невозможно, подчеркнул Остапкович. По его словам, каждый год возникают какие-то форс-мажорные ситуации в том или ином регионе, которые могут повлиять на урожай. Производители должны адаптироваться к изменениям, а не бояться их, подчеркнул он.
«Важно закладывать диверсифицированные стратегии производства и не полагаться на один сезон или одно событие. Современные технологии, включая устойчивые к климату сорта растений и системы орошения, могут значительно снизить влияние неблагоприятных климатических условий», — добавляет он. Это значит, что фермеры должны использовать различные методы и подходы для минимизации рисков, вызванных климатическими условиями.
Стоит также обратить внимание на вопрос о грядущих экологических изменениях в законодательстве, которые могут повлиять на бизнес, отметил Масленников. «С 2026 года будет в полном объёме действовать зеленый тариф в Европе. Наши компании попадают под дополнительную нагрузку», — объяснил он. Это ситуация требует от сельскохозяйственных производителей пересмотра своих бизнес-моделей и учета экологической составляющей.
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