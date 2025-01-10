Мазут из кормы танкера «Волгонефть-239», выброшенной у поселка Тамань, загрязнил 300 метров береговой линии, сообщили в оперштабе. О выходе нефтепродуктов стало известно ранее 10 января.
«В настоящий момент протяженность загрязнения — порядка 300 метров. От кормы корабля и по побережью», — сообщается в telegram-канале оперштаба, созданном после крушения двух танкеров с мазутом. Отмечается, что большая часть мазута локализована вдоль береговой линии.
На месте разлива мазута для его локализации были установлены многоуровневые боновые заграждения, подчеркнули в канале. Также устраивается подъездная дорога для сбора и вывоза нефтепродуктов. На месте работает восемь единиц техники, в частности, грейдер, тяжелый гусеничный экскаватор и самосвалы. Ранее стало известно, что в Краснодарском крае произошел новый выброс нефтепродуктов — у поселка Тамань Темрюкского района, из выброшенной на берег кормы танкера «Волгонефть-239».
Крушение двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря 2024 года из-за шторма. После этого 2,4 тысячи тонны мазута вытекло в море. Ликвидация продолжается почти месяц, на фоне этого президент РФ раскритиковал профильные ведомства за плохую работу по устранению последствий разлива нефтепродуктов.
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