Самолет авиакомпании Utair из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу должен был вылететь 10 января в 16:15. По данным местных властей, а также онлайн-табло аэропорта газовой столицы, рейс перенесен на 11 января в 13:35.
«По информации ЕДДС: перенесён рейс „ЮТэйр“ №186В, Новый Уренгой — Уфа. Вылет ожидается 11.01.25 г. в 13:35», — сообщается в telegram-канале департаменте общественно безопасности мэрии газовой столицы.
По данным онлайн-табло аэропорта вылета, задерживается еще один рейс до Уфы авиакомпании «Красавиа». Его вылет перенесен с 15:30 10 января на 16:15 11 января.
О массовых задержках рейсов в Салехарде и Новом Уренгое ранее сообщало URA.RU. По данным пресс-службы аэропорта окружной столицы, задержки вызваны сложными метеоусловиями.
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