10 января 2025

Рейс Utair из Нового Уренгоя в Уфу задержан почти на сутки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет перенесен на 11 января
Вылет перенесен на 11 января Фото:

Самолет авиакомпании Utair из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу должен был вылететь 10 января в 16:15. По данным местных властей, а также онлайн-табло аэропорта газовой столицы, рейс перенесен на 11 января в 13:35.

«По информации ЕДДС: перенесён рейс „ЮТэйр“ №186В, Новый Уренгой — Уфа. Вылет ожидается 11.01.25 г. в 13:35», — сообщается в telegram-канале департаменте общественно безопасности мэрии газовой столицы.

По данным онлайн-табло аэропорта вылета, задерживается еще один рейс до Уфы авиакомпании «Красавиа». Его вылет перенесен с 15:30 10 января на 16:15 11 января.

О массовых задержках рейсов в Салехарде и Новом Уренгое ранее сообщало URA.RU. По данным пресс-службы аэропорта окружной столицы, задержки вызваны сложными метеоусловиями.

Задержаны два рейса из Нового Уренгоя в Уфу
Задержаны два рейса из Нового Уренгоя в Уфу
Фото:

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Самолет авиакомпании Utair из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу должен был вылететь 10 января в 16:15. По данным местных властей, а также онлайн-табло аэропорта газовой столицы, рейс перенесен на 11 января в 13:35. «По информации ЕДДС: перенесён рейс „ЮТэйр“ №186В, Новый Уренгой — Уфа. Вылет ожидается 11.01.25 г. в 13:35», — сообщается в telegram-канале департаменте общественно безопасности мэрии газовой столицы. По данным онлайн-табло аэропорта вылета, задерживается еще один рейс до Уфы авиакомпании «Красавиа». Его вылет перенесен с 15:30 10 января на 16:15 11 января. О массовых задержках рейсов в Салехарде и Новом Уренгое ранее сообщало URA.RU. По данным пресс-службы аэропорта окружной столицы, задержки вызваны сложными метеоусловиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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