Власти Салехарда вернут воду в дома жителей села в ДНР. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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После установки насоса в жилье сельчан появится вода
После установки насоса в жилье сельчан появится вода Фото:

Мэрия Салехарда (ЯНАО) приобрела водяной насос для жителей села Трудовое в близи Волновахи (ДНР). Глава ямальской столицы Алексей Титовский в соцсети сообщил, что в ближайшее время оборудование подключат и в дома сельчан вернется вода.

«Приобрели водяной насос для села Трудовое, что находится в 12 км от Волновахи. В скором времени его подключат и в дома вернется вода», — сообщил Титовский в своем telegram-канале.

Он отметил, что в селе Трудовом живет около 50 человек, а большая часть из них — военнослужащие. Салехард уже отправил жителям Волновахи почти 1,5 тонны гумпомощи, а 37 детей из подшефного региона уже посетили окружную столицу и ее основные мероприятия.

Строители Ямала завершают в Волновахе строительство спорткомплекса имени Владимира Жоги. Объект готов на 80%. Он станет самым крупным спортивным объектом в городе и будет включать залы для бокса, рукопашного боя, единоборств и гимнастики, а также зону тренажеров.

В ближайшее время насос будет установлен
В ближайшее время насос будет установлен
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Мэрия Салехарда (ЯНАО) приобрела водяной насос для жителей села Трудовое в близи Волновахи (ДНР). Глава ямальской столицы Алексей Титовский в соцсети сообщил, что в ближайшее время оборудование подключат и в дома сельчан вернется вода. «Приобрели водяной насос для села Трудовое, что находится в 12 км от Волновахи. В скором времени его подключат и в дома вернется вода», — сообщил Титовский в своем telegram-канале. Он отметил, что в селе Трудовом живет около 50 человек, а большая часть из них — военнослужащие. Салехард уже отправил жителям Волновахи почти 1,5 тонны гумпомощи, а 37 детей из подшефного региона уже посетили окружную столицу и ее основные мероприятия. Строители Ямала завершают в Волновахе строительство спорткомплекса имени Владимира Жоги. Объект готов на 80%. Он станет самым крупным спортивным объектом в городе и будет включать залы для бокса, рукопашного боя, единоборств и гимнастики, а также зону тренажеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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