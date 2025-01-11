Мэрия Салехарда (ЯНАО) приобрела водяной насос для жителей села Трудовое в близи Волновахи (ДНР). Глава ямальской столицы Алексей Титовский в соцсети сообщил, что в ближайшее время оборудование подключат и в дома сельчан вернется вода.
«Приобрели водяной насос для села Трудовое, что находится в 12 км от Волновахи. В скором времени его подключат и в дома вернется вода», — сообщил Титовский в своем telegram-канале.
Он отметил, что в селе Трудовом живет около 50 человек, а большая часть из них — военнослужащие. Салехард уже отправил жителям Волновахи почти 1,5 тонны гумпомощи, а 37 детей из подшефного региона уже посетили окружную столицу и ее основные мероприятия.
Строители Ямала завершают в Волновахе строительство спорткомплекса имени Владимира Жоги. Объект готов на 80%. Он станет самым крупным спортивным объектом в городе и будет включать залы для бокса, рукопашного боя, единоборств и гимнастики, а также зону тренажеров.
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