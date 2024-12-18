Строители ЯНАО заканчивают возведение спорткомплекса имени Жоги в Волновахе

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Строительство спорткомплекса на подшефных территориях ЯНАО заканчивают работники
Строительство спорткомплекса на подшефных территориях ЯНАО заканчивают работники Фото:

Спорткомплекс имени Владимира Жоги в Волновахе, которым занимаются строители Ямала, готов на 80%. Об этом сообщает пресс-служба полпредства УрФО.

«Возведением спорткомплекса занимаются строители Ямала — региона-шефа Волновахского района», — передает пресс-служба полпредства в своем telegram-канале. Площадь спорткомплекса составит более 1 200 квадратных метров. Он станет самым крупным спортивным объектом в Волновахе и будет включать залы для бокса, рукопашного боя, единоборств и гимнастики, а также зону тренажеров.

В многофункциональном спортивном комплексе имени Героя России Владимира Жоги завершают обшивку каркаса, работы по освещению территории, устанавливают витражи. Планируется, что строительство завершат к концу 2024 года.

В Донбассе в ходе боевых действий спецоперации погиб командир разведбатальона «Спарта» Владимир Жога с позывным «Воха». URA.RU приводило основную информацию о Герое РФ. Его отец Артем Жога возглавил полпредство в Уральском Федеральном округе в октябре текущего года. Информационное агентство ранее рассказывало о том, как новый полпред впервые посетил Ямал.

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Спорткомплекс имени Владимира Жоги в Волновахе, которым занимаются строители Ямала, готов на 80%. Об этом сообщает пресс-служба полпредства УрФО. «Возведением спорткомплекса занимаются строители Ямала — региона-шефа Волновахского района», — передает пресс-служба полпредства в своем telegram-канале. Площадь спорткомплекса составит более 1 200 квадратных метров. Он станет самым крупным спортивным объектом в Волновахе и будет включать залы для бокса, рукопашного боя, единоборств и гимнастики, а также зону тренажеров. В многофункциональном спортивном комплексе имени Героя России Владимира Жоги завершают обшивку каркаса, работы по освещению территории, устанавливают витражи. Планируется, что строительство завершат к концу 2024 года. В Донбассе в ходе боевых действий спецоперации погиб командир разведбатальона «Спарта» Владимир Жога с позывным «Воха». URA.RU приводило основную информацию о Герое РФ. Его отец Артем Жога возглавил полпредство в Уральском Федеральном округе в октябре текущего года. Информационное агентство ранее рассказывало о том, как новый полпред впервые посетил Ямал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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