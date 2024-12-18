Строители ЯНАО заканчивают возведение спорткомплекса имени Жоги в Волновахе

Спорткомплекс имени Владимира Жоги в Волновахе, которым занимаются строители Ямала, готов на 80%. Об этом сообщает пресс-служба полпредства УрФО.
«Возведением спорткомплекса занимаются строители Ямала — региона-шефа Волновахского района», — передает пресс-служба полпредства в своем telegram-канале. Площадь спорткомплекса составит более 1 200 квадратных метров. Он станет самым крупным спортивным объектом в Волновахе и будет включать залы для бокса, рукопашного боя, единоборств и гимнастики, а также зону тренажеров.
В многофункциональном спортивном комплексе имени Героя России Владимира Жоги завершают обшивку каркаса, работы по освещению территории, устанавливают витражи. Планируется, что строительство завершат к концу 2024 года.
В Донбассе в ходе боевых действий спецоперации погиб командир разведбатальона «Спарта» Владимир Жога с позывным «Воха». URA.RU приводило основную информацию о Герое РФ. Его отец Артем Жога возглавил полпредство в Уральском Федеральном округе в октябре текущего года. Информационное агентство ранее рассказывало о том, как новый полпред впервые посетил Ямал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.