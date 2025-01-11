Старый Новый год: история праздника и традиции

Многие россияне отмечают Новый год дважды — в ночь с 31 декабря на 1 января, а еще с 13 на 14 января. Второе празднование называют Старым Новым годом. Рассказываем, откуда взялась традиция собираться за столом второй раз.
История Старого Нового года
Своим появлением в праздничных календарях россиян Старый Новый год обязан переходу с юлианского календаря на григорианский, произошедшему в 1918 году. Разница между двумя календарями составляла 13 дней. Старый был привычен людям, но зато новый позволял более удобно вести коммуникацию со странами, использующими более григорианский календарь.
Как и все новшества, это было встречено с осторожностью. Жители страны не хотели следовать новым правилам и стремились отмечать Новый год в те же даты, что были приняты у них и их предков ранее. Так Новый год продублировался: в первый раз его стали отмечать в официальную дату 1 января, а второй раз — в привычный день 14 января.
Традиции празднования Старого Нового года
Как и стандартный Новый год, старый во все времена был отличным поводом собрать за столом всю семью, пообщаться, поделиться теплыми воспоминаниями и обменяться добрыми пожеланиями на следующий год. Во время празднования Старого Нового года люди дарят друг другу подарки, поют душевные песни и танцуют. Старый Новый год — это отличный повод продлить праздничное настроение.
Для православных Старый Новый год становится отличной возможностью подготовить богатый стол и вкусить разнообразных мясных блюд. Верующие не могут позволить себе этого в ночь с 31 декабря по 1 января, поскольку в это время продолжается Рождественский пост.
Также 14 января у православных связано с праздником Обрезания Господня. В этот день Иисус Христос прошел процедуру обрезания, традиционную для еврейских младенцев. В те времена без этого ритуала нельзя было стать частью еврейского общества. Иисус был вынужден претерпеть его, чтобы вызвать доверие у людей. В честь Обрезания Господня обязательно проводят литургию.
Старый Новый год выпадает на период Святок или, как их еще называют, Святых дней. В эти дни верующие славят Господа, проводят колядки, исполняя духовные песни, устраивают рождественские сценки, дарят друг другу подарки.
Те, кто не исповедует православие, тоже отправляются колядовать, но уже со светскими песнями и, часто, в костюмах разных сказочных и мифических существ. Еще одна традиция — гадания на суженого, будущий урожай, рождения и смерти в семье. Православная церковь такое времяпрепровождение не одобряет, но это смущает далеко не всех.
Что готовят на Старый Новый год
Так как Старый Новый год по датам совпадает со Святками, на стол часто ставят традиционные для этого периода кушанья: кутью (цельнозерновую кашу с медом и сухофруктами), пироги, запеченных поросят. Люди, не успевшие вдоволь насладиться оливье, селедкой под шубой и прочими новогодними салатами с удовольствием готовят и едят их.
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