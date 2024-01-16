Ледяной храм, построенный к Крещению на Тургояке, ушел под воду. Фото

17 января 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Предварительно, храм, построенный к Крещению, развалился из-за ошибки в строительстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ледяной храм, который построили к Крещению на озере Тургояк, 16 января ушел под воду. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской митрополии, пока точной причины случившегося не известны. «Ночью снежное сооружение ушло под лед. Никто из строителей или работников базы „Форелька“, по инициативе владельцев которой и возводилось ледяная часовня, не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе митрополии. Там отметили, что все прошлые года строители сначала вырезали прорубь, а уже над ней возводили часовню из снега. В этом же году решили сделать наоборот. Не исключено, что именно это решение повлияло на конечный итог. URA.RU связалось с базой отдыха «Форелька», которая отвечала за строительство храма. Там сообщили, что разбираются в причинах случившегося. Инцидент повлиял на визит митрополита Челябинского и Миасского Алексия для малого освящения воды в купели. Он предложил миасцам после случившегося задуматься над духовной жизнью города и начать восстановление храма апостолов Петра и Павла, в виде которого создавался снежный прототип на озере. Снежный храм ушел под воду Фото: пресс-служба Челябинской митрополии

Ледяной храм, который построили к Крещению на озере Тургояк, 16 января ушел под воду. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской митрополии, пока точной причины случившегося не известны. «Ночью снежное сооружение ушло под лед. Никто из строителей или работников базы „Форелька“, по инициативе владельцев которой и возводилось ледяная часовня, не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе митрополии. Там отметили, что все прошлые года строители сначала вырезали прорубь, а уже над ней возводили часовню из снега. В этом же году решили сделать наоборот. Не исключено, что именно это решение повлияло на конечный итог. URA.RU связалось с базой отдыха «Форелька», которая отвечала за строительство храма. Там сообщили, что разбираются в причинах случившегося. Инцидент повлиял на визит митрополита Челябинского и Миасского Алексия для малого освящения воды в купели. Он предложил миасцам после случившегося задуматься над духовной жизнью города и начать восстановление храма апостолов Петра и Павла, в виде которого создавался снежный прототип на озере.