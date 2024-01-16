16 января 2024

Ледяной храм, построенный к Крещению на Тургояке, ушел под воду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж купели на голубых озерах. Курган, купель, голубые озера, крещение, прорубь, монтаж купели
Предварительно, храм, построенный к Крещению, развалился из-за ошибки в строительстве Фото:

Ледяной храм, который построили к Крещению на озере Тургояк, 16 января ушел под воду. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской митрополии, пока точной причины случившегося не известны.

«Ночью снежное сооружение ушло под лед. Никто из строителей или работников базы „Форелька“, по инициативе владельцев которой и возводилось ледяная часовня, не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе митрополии.

Там отметили, что все прошлые года строители сначала вырезали прорубь, а уже над ней возводили часовню из снега. В этом же году решили сделать наоборот. Не исключено, что именно это решение повлияло на конечный итог.

URA.RU связалось с базой отдыха «Форелька», которая отвечала за строительство храма. Там сообщили, что разбираются в причинах случившегося.

Инцидент повлиял на визит митрополита Челябинского и Миасского Алексия для малого освящения воды в купели. Он предложил миасцам после случившегося задуматься над духовной жизнью города и начать восстановление храма апостолов Петра и Павла, в виде которого создавался снежный прототип на озере.

Снежный храм ушел под воду
Снежный храм ушел под воду
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Ледяной храм, который построили к Крещению на озере Тургояк, 16 января ушел под воду. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской митрополии, пока точной причины случившегося не известны. «Ночью снежное сооружение ушло под лед. Никто из строителей или работников базы „Форелька“, по инициативе владельцев которой и возводилось ледяная часовня, не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе митрополии. Там отметили, что все прошлые года строители сначала вырезали прорубь, а уже над ней возводили часовню из снега. В этом же году решили сделать наоборот. Не исключено, что именно это решение повлияло на конечный итог. URA.RU связалось с базой отдыха «Форелька», которая отвечала за строительство храма. Там сообщили, что разбираются в причинах случившегося. Инцидент повлиял на визит митрополита Челябинского и Миасского Алексия для малого освящения воды в купели. Он предложил миасцам после случившегося задуматься над духовной жизнью города и начать восстановление храма апостолов Петра и Павла, в виде которого создавался снежный прототип на озере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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