Ледяной храм, который построили к Крещению на озере Тургояк, 16 января ушел под воду. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской митрополии, пока точной причины случившегося не известны.
«Ночью снежное сооружение ушло под лед. Никто из строителей или работников базы „Форелька“, по инициативе владельцев которой и возводилось ледяная часовня, не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе митрополии.
Там отметили, что все прошлые года строители сначала вырезали прорубь, а уже над ней возводили часовню из снега. В этом же году решили сделать наоборот. Не исключено, что именно это решение повлияло на конечный итог.
URA.RU связалось с базой отдыха «Форелька», которая отвечала за строительство храма. Там сообщили, что разбираются в причинах случившегося.
Инцидент повлиял на визит митрополита Челябинского и Миасского Алексия для малого освящения воды в купели. Он предложил миасцам после случившегося задуматься над духовной жизнью города и начать восстановление храма апостолов Петра и Павла, в виде которого создавался снежный прототип на озере.
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