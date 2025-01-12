Российские военные силы взяли под контроль населенные пункты Калиново в Харьковской области и Янтарное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
«В результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Янтарное Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве страны. В боевых действиях участвовали бойцы группировки войск «Юг». Также ВС РФ взяли под контроль Калиново в Харьковской области.
ВС РФ продолжают вести боевые действия на территории Украины с целью освободить жителей от ВСУ и киевского режима. За 2024 год в зоне СВО российские военные освободили 214 населенных пунктов.
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