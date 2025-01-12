ВС РФ впервые за долгое время продвинулись в Харьковской области

ВС РФ освободили Янтарное и Калиново
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Российские военные освободили несколько населенных пунктов в зоне СВО
Российские военные освободили несколько населенных пунктов в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные силы взяли под контроль населенные пункты Калиново в Харьковской области и Янтарное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

«В результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Янтарное Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве страны. В боевых действиях участвовали бойцы группировки войск «Юг». Также ВС РФ взяли под контроль Калиново в Харьковской области.

ВС РФ продолжают вести боевые действия на территории Украины с целью освободить жителей от ВСУ и киевского режима. За 2024 год в зоне СВО российские военные освободили 214 населенных пунктов.

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Российские военные силы взяли под контроль населенные пункты Калиново в Харьковской области и Янтарное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. «В результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Янтарное Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве страны. В боевых действиях участвовали бойцы группировки войск «Юг». Также ВС РФ взяли под контроль Калиново в Харьковской области. ВС РФ продолжают вести боевые действия на территории Украины с целью освободить жителей от ВСУ и киевского режима. За 2024 год в зоне СВО российские военные освободили 214 населенных пунктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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