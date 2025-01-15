Как получить «Арктическую ипотеку» в 2025 году: что изменилось

Арктическая ипотека стартовала в России в ноябре 2023 года. Новая программа льготного кредитования стала продолжением Дальневосточной ипотеки с той разницей, что теперь в ней участвуют регионы арктической зоны. О том, какие отличия Арктической ипотеки от Дальневосточной и как ее оформить — в материале URA.RU.
Что такое Арктическая ипотека
Государственная программа «Арктическая ипотека», стартовавшая в конце 2023 года, представляет собой расширение уже существующей «Дальневосточной ипотеки» на территорию Арктической зоны. Программа предлагает возможность приобретения новостроек, вторичного жилья или строительства частного дома в самых северных регионах страны по льготной ставке в 2%. С началом июня 2024 года, правительство не только расширило состав участников программы, но и улучшило условия для тех, кто уже участвует в данной инициативе.
Какие изменения в ипотеке произошли в 2024 году
С начала июня 2024 года право на участие в программе получат лица, участвующие или участвовавшие в специальной военной операции, а также семьи погибших в ходе таких операций, независимо от их возраста и семейного статуса.
Кроме того, в рамках программы льготного ипотечного кредитования на территории Дальнего Востока и Арктики отменено условие о необходимости иметь пятилетний опыт работы для учителей и медработников. Также размер кредита на приобретение жилья на вторичном рынке в моногородах указанных регионов увеличен до 9 миллионов рублей, при этом площадь квартиры не должна превышать 60 квадратных метров.
Где работает Арктическая ипотека
Жилищное строительство реализуется на территории сухопутной части Арктической зоны России, занимающей пространство в 4,8 млн квадратных километра. В эту зону входят девять регионов, из которых четыре — Мурманская область, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа — полностью находятся в пределах Арктической зоны.
Остальные пять регионов включены в программу частично и охватывают северные муниципальные образования Архангельской области, Красноярского края, а также республик Карелия, Коми и Саха (Якутия). В общей сложности в рамках этой программы участвуют более 130 населенных пунктов.
В чем отличие от Дальневосточной ипотеки?
Условия для дальневосточных и арктических регионов идентичны. Но для северных регионов есть только одно дополнительное условие — стоимость 1 кв. метра приобретаемого жилья не должна превышать среднюю рыночную цену по региону, определяемую Минстроем России ежеквартально, сообщает «Спроси.дом.рф».
Кто может взять ипотеку
Получить арктическую ипотеку могут:
- супруги в официальном браке не старше 36 лет;
- одинокий (не состоящий в браке) родитель не старше 36 лет, имеющий как минимум одного ребенка (в том числе усыновленного) в возрасте до 19 лет;
- медработники и учителя, работающие в государственных (муниципальных) образовательных или медицинских организациях на территории АЗРФ (требования к стажу отменены с 1 июня 2024 года);
- участники программы «Арктический гектар»;
- участники программы «Повышение мобильности трудовых ресурсов» (в субъектах, входящих в состав АЗРФ);
- работники приоритетных отраслей, заключившие с предприятием постоянный трудовой договор. В каждом регионе свой перечень таких профессий. Например, в Архангельской области это судостроение, машиностроение, лесная и горная промышленность, наука и образование, туризм и другие;
- работники предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на территории Арктики;
- участники СВО и члены семей военнослужащих, погибших на спецоперации;
- переселенцы с территории Украины, из ЛНР и ДНР.
На что обратить внимание
По данным Циан.Журнала, термин «медицинский работник» включает не только врачей, но и других сотрудников здравоохранения, таких как медсестры, фельдшеры и санитары. Чтобы предприятие оборонно-промышленного комплекса (ОПК), включая его филиалы или представительства, могло функционировать, оно должно быть зарегистрировано в пределах АЗРФ и включено в реестр предприятий оборонного комплекса. Если заемщик, воспользовавшийся льготной ипотекой, уволится и не найдет работу в течение шести месяцев в другом предприятии той же отрасли в этом же регионе, процентная ставка по его кредиту может быть повышена.
Касательно родителей, находящихся в разводе и имеющих несовершеннолетних детей, каждый из них имеет право воспользоваться льготной ипотекой. Для этого необходимо предъявить лишь свидетельство о рождении ребенка.
Какое жилье можно купить
Арктическую ипотеку можно направить на :
- покупку квартиры в новостройке или таунхауса — на этапе строительства или готового объекта у застройщика;
- приобретение готового жилого дома у застройщика по договору купли-продажи;
- приобретение вторичного жилья — квартиры или дома — только на территориях сельских поселений и моногородов. К последним, например, относятся Норильск, Заполярный, Мирный;
- строительство частного жилого дома — как с помощью подрядчика, так и самостоятельно (без территориальных ограничений);
- покупку земельного участка с последующим строительством ИЖС.
Наличие другого жилья у заемщика не помешает взять арктическую ипотеку. Участники программы «Арктический гектар» могут использовать кредит только на покупку или строительство дома на своем участке, направить ипотеку на приобретение квартиры или дома на другом участке нельзя.
Какие документы нужны для получения ипотеки
Для получения одобрения по Дальневосточной ипотеке важно собрать полный пакет документов на недвижимость. Также необходимые документы в банк может подать застройщик. На сайте Консультационного центра ДОМ.РФ предложен список необходимых документов. При этом уточняется, что список нужно запросить непосредственно в банке.
В пакет документов входит:
- копия паспорта;
- копия СНИЛС;
- копия свидетельства о браке или разводе;
- справка о доходах.
Как получить ипотеку: этапы
Для оформления ипотечного кредита необходимо сначала выбрать финансовое учреждение, предлагающее услуги по арктической ипотеке. Следует подготовить ряд документов, включая паспорт, трудовую книжку, справку о доходах, при наличии — свидетельство о браке, а также военный билет для мужчин младше 30 лет. Затем необходимо заполнить заявление на получение кредита и подать его в выбранный банк вместе с всеми документами. Решение по заявке обычно принимается в течение одной-двух недель.
Если банк одобряет заявку, следует подобрать желаемое жилье, будь то квартира или дом. После этого необходимо заключить договор купли-продажи и зарегистрировать его в Росреестре. После перевода первоначального взноса продавцу следует подписать кредитный договор и график платежей с банком. В завершение процесса покупатель получает свидетельство о праве собственности на недвижимость и регистрирует его в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Условия программы
В рамках программы участники могут получить кредит с процентной ставкой до 2% в год на период до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости недвижимости. Предельный размер кредита достигает 9 млн рублей при условии, что площадь приобретаемого жилья превышает 60 квадратных метров, это касается строительства домов, покупки жилья на первичном и вторичном рынках в моногородах. В других случаях максимальная сумма кредита ограничивается 6 млн рублей.
Для участия в программе «Дальневосточная ипотека» не требуется регистрация в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Тем не менее, после оформления прав собственности на купленную недвижимость необходимо зарегистрироваться в ДФО в течение 271 дня. Программа также не предусматривает возможность рефинансирования существующих ипотечных займов.
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