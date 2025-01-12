Более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Пулково

Из-за сильных снегопадов аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно прекратил прием и отправку рейсов с утра 12 января. В результате этого более 30 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы, как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«33 самолета, летевших в петербургский аэропорт Пулково, приземлились на запасных аэродромах из-за ограничений, введенных в аэропорту в связи с сильным снегопадом», — сообщил Кореняко в своем telegram-канале. Он добавил, что рейсы будут возобновлены после улучшения погодных условий. По его словам, причиной введения ограничений в аэропорту послужил сильный ливневый снегопад
Ранее начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов предупреждал о значительных осадках в Ленобласти на выходных, 11-12 января, где за два дня могло выпасть до 70% месячной нормы осадков. Также МЧС Санкт-Петербурга предупреждало граждан о возможном ухудшении погодных условий в регионе, прогнозируя сильный снегопад, мокрый снег и гололедицу на дорогах.
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