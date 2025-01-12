В Эстонии три автобуса, следовавших в Петербург, слетели в кювет из-за снега

В Эстонии три междугородних автобуса слетели в кювет и застряли недалеко от Нарвы. Транспорт следовал в Санкт-Петербург, однако водители не справились с управлением из-за сильных снегопадов. Об этом сообщает telegram-канал «Мегаполис»
«Три автобуса, следующие из Таллина в Санкт-Петербург, утром 12 января съехали в кювет на территории Эстонии, не доезжая Нарвы», — предают авторы канала, ссылаясь на очевидцев. Они отмечают, что недалеко от Нарвы, есть открытый участок трассы, который ведет в горы. Там часто из-за сильного ветра транспорт сносит к обочине. Также ситуацию усугубил обильный снегопад, что и привело к ДТП.
Очевидцы отмечают, что сначала на обочину сдуло первый автобус. Спустя 15 минут, следующий застрял в снегу неподалеку. Через непродолжительное время еще один автобус застрял. По итогу происшествия пострадавших нет.
В Санкт-Петербурге также зафиксирован сильный снегопад. В связи с непогодой 33 самолета, летящих в Петербурга, ушли на запасные аэродромы. Также были задержаны около 50 рейсов.
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