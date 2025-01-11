«Трассы чистенькие, камней нет»: полпред Жога открыл новое место для отдыха. Видео

Артему Жоге понравилось на «Горе Ежовой»

12 января 2025 в 19:21 Размер текста - 17 +

Артем Жога — любитель активного отдыха Фото: Размик Закарян © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога оценил горнолыжный комплекс «Гора Ежовая», который находится между Екатеринбургом и Нижним Тагилом. И ему там понравилось, рассказал сам полпред в своем личном telegram-аккаунте. «Все трассы [здесь] очень хорошие, мне очень нравится. Чистенькие, камней нет. Спуски очень хорошие. Крутенько немножечко. <…> Будем посещать и этот горнолыжный курорт», — говорит Жога на опубликованном им видео. Новость по теме Звонил Белоусову, подыгрывал губернатору, узнавал олигархов: инсайды про 100 дней Жоги на Урале Возможно, ролики он записал еще накануне. Поскольку приехавший к Жоге в гости военкор Семен Пегов днем 11 января говорил как раз, что побывал на Ежовой. Как сообщало URA.RU, новогодние праздники Жога провел на территории комплекса «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область), там он катался на горных лыжах с тренером Алексеем, которого благодарит до сих пор. Под конец к Жоге присоединился губернатор Алексей Текслер. Позднее источник агентства в челябинском истеблишменте делился, что Жога приехал на Южный Урал за рулем автомобиля — поскольку хотел заодно оценить дороги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога оценил горнолыжный комплекс «Гора Ежовая», который находится между Екатеринбургом и Нижним Тагилом. И ему там понравилось, рассказал сам полпред в своем личном telegram-аккаунте. «Все трассы [здесь] очень хорошие, мне очень нравится. Чистенькие, камней нет. Спуски очень хорошие. Крутенько немножечко. <…> Будем посещать и этот горнолыжный курорт», — говорит Жога на опубликованном им видео. Возможно, ролики он записал еще накануне. Поскольку приехавший к Жоге в гости военкор Семен Пегов днем 11 января говорил как раз, что побывал на Ежовой. Как сообщало URA.RU, новогодние праздники Жога провел на территории комплекса «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область), там он катался на горных лыжах с тренером Алексеем, которого благодарит до сих пор. Под конец к Жоге присоединился губернатор Алексей Текслер. Позднее источник агентства в челябинском истеблишменте делился, что Жога приехал на Южный Урал за рулем автомобиля — поскольку хотел заодно оценить дороги.