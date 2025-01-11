Пиарщицу мэрии Екатеринбурга уволили после скандальной церемонии

Виктория Мкртчян покинула администрацию Екатеринбурга

12 января 2025 в 21:55 Размер текста - 17 +

Возможно, Виктория Мкртчян еще сохранится в структуре муниципальной власти (за пределами администрации) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Замдиректора департамента информполитики (ДИП) мэрии Екатеринбурга Виктория Мкртчян, как и анонсировало URA.RU, официально покинула должность. Об этом случайно узнал корреспондент агентства, направив Мкртчян запрос по другой городской теме. «Я больше не работаю в администрации Екатеринбурга», — сказала Мкртчян. Свои дальнейшие планы она раскрывать не стала. Отставка Мкртчян связана со скандалом, который разразился после награждения журналистов в рамках конкурса «Любимый город Екатеринбург» в конце декабря. Среди лауреатов оказался портал It’s My City (IMC). Издатель IMC Дмитрий Колезев (признан Минюстом РФ иноагентом) сбежал из России после начала спецоперации на Украине. В отношении него позднее возбудили несколько уголовных дел и заочно арестовали. Лицензию у IMC Октябрьский райсуд Екатеринбурга отозвал 19 июля 2024-го — по иску от Роскомнадзора. При этом ведомство заблокировало сайт еще в марте 2022-го. Новость по теме «Голос» мэрии Екатеринбурга увольняют после скандала и звонка из Москвы Информация о награждении IMC разошлась по telegram-каналам. По слухам, с требованием разобраться и наказать ответственных звонили из администрации президента РФ. Источник URA.RU говорил, что Мкртчян отвечала за формирование списков номинантов и победителей конкурса, при этом собеседники обращал внимание, что на сайте Роскомнадзора в тот момент информации о лишении It’s My City лицензии не было — как и об иноагентском статусе Колезева. Неизвестно, закончится ли история наказанием только Мкртчян. Она — родственница бывшего главы города Евгения Порунова (2010—2013 гг.) — приходила в мэрию дважды. До весны 2018 года Мкртчян работала пресс-секретарем тогдашнего мэра Евгения Ройзмана (иноагент). Затем была специалистом пресс-службы администрации. В апреле 2019-го Мкртчян вернулась в ДИП и с тех пор давала фактурные пояснения журналистам от администрации по самому широкому кругу вопросов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замдиректора департамента информполитики (ДИП) мэрии Екатеринбурга Виктория Мкртчян, как и анонсировало URA.RU, официально покинула должность. Об этом случайно узнал корреспондент агентства, направив Мкртчян запрос по другой городской теме. «Я больше не работаю в администрации Екатеринбурга», — сказала Мкртчян. Свои дальнейшие планы она раскрывать не стала. Отставка Мкртчян связана со скандалом, который разразился после награждения журналистов в рамках конкурса «Любимый город Екатеринбург» в конце декабря. Среди лауреатов оказался портал It’s My City (IMC). Издатель IMC Дмитрий Колезев (признан Минюстом РФ иноагентом) сбежал из России после начала спецоперации на Украине. В отношении него позднее возбудили несколько уголовных дел и заочно арестовали. Лицензию у IMC Октябрьский райсуд Екатеринбурга отозвал 19 июля 2024-го — по иску от Роскомнадзора. При этом ведомство заблокировало сайт еще в марте 2022-го. Информация о награждении IMC разошлась по telegram-каналам. По слухам, с требованием разобраться и наказать ответственных звонили из администрации президента РФ. Источник URA.RU говорил, что Мкртчян отвечала за формирование списков номинантов и победителей конкурса, при этом собеседники обращал внимание, что на сайте Роскомнадзора в тот момент информации о лишении It’s My City лицензии не было — как и об иноагентском статусе Колезева. Неизвестно, закончится ли история наказанием только Мкртчян. Она — родственница бывшего главы города Евгения Порунова (2010—2013 гг.) — приходила в мэрию дважды. До весны 2018 года Мкртчян работала пресс-секретарем тогдашнего мэра Евгения Ройзмана (иноагент). Затем была специалистом пресс-службы администрации. В апреле 2019-го Мкртчян вернулась в ДИП и с тех пор давала фактурные пояснения журналистам от администрации по самому широкому кругу вопросов.