Блогер из Екатеринбурга Иван Колотовкин прошел в Перми по улице Монастырской до набережной Камы, чтобы увидеть «Счастье не за горами». Он остался недоволен качеством уборки улиц и сообщил об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Посмотрели, как в Перми коммунальные службы убирают снег, сравнили с Екатеринбургом и поняли, что у нас справляются лучше. Эта каша на дороге ведет к набережной, туда идут туристы сфотографироваться со знаменитой надписью. Пермь прекрасна, но надо перенять опыт в плане уборки снега у Москвы или хотя бы у Екатеринбурга. Ну не должны такие испытания проходить туристы», — пишет Колотовкин.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Пермского края недовольны уборкой дворов и дорог. Жалобы поступают из Александровска, Нытвы, Перми, Суксуна, Усть-Сынов, Чайковского.
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