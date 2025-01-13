Блогер из Екатеринбурга раскритиковал качество уборки улиц от снега в Перми. Фото

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Туриста возмутила снежная каша на подходе к набережной Камы
Туриста возмутила снежная каша на подходе к набережной Камы Фото:

Блогер из Екатеринбурга Иван Колотовкин прошел в Перми по улице Монастырской до набережной Камы, чтобы увидеть «Счастье не за горами». Он остался недоволен качеством уборки улиц и сообщил об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Посмотрели, как в Перми коммунальные службы убирают снег, сравнили с Екатеринбургом и поняли, что у нас справляются лучше. Эта каша на дороге ведет к набережной, туда идут туристы сфотографироваться со знаменитой надписью. Пермь прекрасна, но надо перенять опыт в плане уборки снега у Москвы или хотя бы у Екатеринбурга. Ну не должны такие испытания проходить туристы», — пишет Колотовкин.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Пермского края недовольны уборкой дворов и дорог. Жалобы поступают из Александровска, Нытвы, Перми, Суксуна, Усть-Сынов, Чайковского.

Иван Колотовкин прогулялся по улице Монастырской
Иван Колотовкин прогулялся по улице Монастырской
Фото:
Тротуар превратился в узкую тропинку
Тротуар превратился в узкую тропинку
Фото:

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Блогер из Екатеринбурга Иван Колотовкин прошел в Перми по улице Монастырской до набережной Камы, чтобы увидеть «Счастье не за горами». Он остался недоволен качеством уборки улиц и сообщил об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Посмотрели, как в Перми коммунальные службы убирают снег, сравнили с Екатеринбургом и поняли, что у нас справляются лучше. Эта каша на дороге ведет к набережной, туда идут туристы сфотографироваться со знаменитой надписью. Пермь прекрасна, но надо перенять опыт в плане уборки снега у Москвы или хотя бы у Екатеринбурга. Ну не должны такие испытания проходить туристы», — пишет Колотовкин. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Пермского края недовольны уборкой дворов и дорог. Жалобы поступают из Александровска, Нытвы, Перми, Суксуна, Усть-Сынов, Чайковского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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