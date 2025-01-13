Артистка шоу-балета из Екатеринбурга насмерть разбилась на Пермском тракте. Фото, видео

13 января 2025 в 10:54 Размер текста - 17 +

Авария случилась на 107-м километре трассы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 107-м километре Пермского тракта 25-летняя танцовщица шоу-балета из Екатеринбурга Яна Дружинина насмерть разбилась в ДТП с фурой. Девушка возвращалась от родителей домой на своем Hyundai Solaris и вылетела на встречку к большегрузу, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «Водитель не выбрала скорость, обеспечивающую постоянный контроль за дорожным движением, не учла дорожные условия, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовиком», — пояснили пермские инспекторы. Дружинина скончалась в карете скорой помощи. Авария случилась 9 января. Через два дня об этом сообщили в шоу-балете «Фрутс». «Погибла в автомобильной аварии Яна Дружинина, артистка нашего шоу-балета, прекрасная, светлая, добрая и талантливая. Соболезнования ее родным и близким», — написали в сообществе танцовщиц. сообщество «Шоу Балет-Фрутс» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 107-м километре Пермского тракта 25-летняя танцовщица шоу-балета из Екатеринбурга Яна Дружинина насмерть разбилась в ДТП с фурой. Девушка возвращалась от родителей домой на своем Hyundai Solaris и вылетела на встречку к большегрузу, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «Водитель не выбрала скорость, обеспечивающую постоянный контроль за дорожным движением, не учла дорожные условия, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовиком», — пояснили пермские инспекторы. Дружинина скончалась в карете скорой помощи. Авария случилась 9 января. Через два дня об этом сообщили в шоу-балете «Фрутс». «Погибла в автомобильной аварии Яна Дружинина, артистка нашего шоу-балета, прекрасная, светлая, добрая и талантливая. Соболезнования ее родным и близким», — написали в сообществе танцовщиц.