На 107-м километре Пермского тракта 25-летняя танцовщица шоу-балета из Екатеринбурга Яна Дружинина насмерть разбилась в ДТП с фурой. Девушка возвращалась от родителей домой на своем Hyundai Solaris и вылетела на встречку к большегрузу, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
«Водитель не выбрала скорость, обеспечивающую постоянный контроль за дорожным движением, не учла дорожные условия, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовиком», — пояснили пермские инспекторы. Дружинина скончалась в карете скорой помощи.
Авария случилась 9 января. Через два дня об этом сообщили в шоу-балете «Фрутс». «Погибла в автомобильной аварии Яна Дружинина, артистка нашего шоу-балета, прекрасная, светлая, добрая и талантливая. Соболезнования ее родным и близким», — написали в сообществе танцовщиц.
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