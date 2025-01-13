Артистка шоу-балета из Екатеринбурга насмерть разбилась на Пермском тракте. Фото, видео

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Авария случилась на 107-м километре трассы (архивное фото) Фото:

На 107-м километре Пермского тракта 25-летняя танцовщица шоу-балета из Екатеринбурга Яна Дружинина насмерть разбилась в ДТП с фурой. Девушка возвращалась от родителей домой на своем Hyundai Solaris и вылетела на встречку к большегрузу, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

«Водитель не выбрала скорость, обеспечивающую постоянный контроль за дорожным движением, не учла дорожные условия, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовиком», — пояснили пермские инспекторы. Дружинина скончалась в карете скорой помощи.

Авария случилась 9 января. Через два дня об этом сообщили в шоу-балете «Фрутс». «Погибла в автомобильной аварии Яна Дружинина, артистка нашего шоу-балета, прекрасная, светлая, добрая и талантливая. Соболезнования ее родным и близким», — написали в сообществе танцовщиц.

Фото:

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На 107-м километре Пермского тракта 25-летняя танцовщица шоу-балета из Екатеринбурга Яна Дружинина насмерть разбилась в ДТП с фурой. Девушка возвращалась от родителей домой на своем Hyundai Solaris и вылетела на встречку к большегрузу, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «Водитель не выбрала скорость, обеспечивающую постоянный контроль за дорожным движением, не учла дорожные условия, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовиком», — пояснили пермские инспекторы. Дружинина скончалась в карете скорой помощи. Авария случилась 9 января. Через два дня об этом сообщили в шоу-балете «Фрутс». «Погибла в автомобильной аварии Яна Дружинина, артистка нашего шоу-балета, прекрасная, светлая, добрая и талантливая. Соболезнования ее родным и близким», — написали в сообществе танцовщиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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