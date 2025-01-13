Певица Анна Седокова возвращается к концертам после смерти своего бывшего мужа Яниса Тиммы. Такое развитие событий вызвало бурную реакцию и осуждение со стороны общественности. Однако продюсер Сергей Дворцов в беседе с URA.RU заявил, что удивляться тут нечему. Экс-солистка группы «ВИА Гра» пока не подтвердила, что выписалась из клиники, куда она попала с нервным срывом после трагедии. Но журналисты SHOT уверяют: заказы на выступления команда артистки принимает.
Певица приедет на мероприятие и отработает 40 минут за 1,5 млн рублей и плюс 10%, если речь идет о безналичном расчете. В райдере Анны — охрана, в гримерной комнате — элитный алкоголь, а также портрет Юрия Лозы.
На самом деле, конечно, изображение создателя хита «Плот» не сильно интересует сексапильную красотку. Таким образом команда проверяет организаторов на внимательность. Если некоторые пункты из райдера выполнены не будут, им грозит штраф или даже отмена выступления.
Сергей Дворцов уверяет: Анна в сложившейся ситуации может требовать и больший гонорар. «Из-за поднятой шумихи вокруг ее имени она вполне может увеличить стоимость выступления в два раза. И заказчики на это согласятся. Точно так же на волне хайпа можно заработать и на рекламных контрактах, от этого выиграют обе стороны», — пояснил Дворцов.
Продюсер уверяет, что суицид бывшего мужа никак не сказался на репутации звезды, поэтому волноваться о том, что у Седоковой не будет заказов, не стоит. Как не надо переживать и о шквале хейта. «Работа артиста заключается в том, чтобы веселить поклонников — это очень важно! Профессионалы делают это 24 на 7 вне зависимости от внешних обстоятельств. Поэтому говорить о том, не рано ли Анна собралась на сцену и „достаточно ли поскорбила“ — не уместно», — резюмировал продюсер.
Баскетболист Янис Тимма свел счеты с жизнью 17 декабря. Его бездыханное тело обнаружили сразу после 42 дня рождения Анны Седоковой. Утверждается, что в телефоне спортсмена была просьба набрать певице. За несколько дней до трагедии суд официально развел пару, хотя Тимма до последнего пытался вернуть любимую женщину и сохранить семью. Баскетболисту было 32 года.
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