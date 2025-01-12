Седокова решила вернуться на сцену после смерти мужа: стоимость концерта и какой у нее райдер

Певица Анна Седокова возвращается к концертной деятельности спустя месяц с момента гибели ее бывшего супруга Яниса Тиммы. Об этом сообщает Shot. Причем изначально Седокова фигурировала в уголовном деле по факту смерти Тиммы, подозреваемая в заказном убийстве. URA.RU рассказывает, какие требования певица выставляет организаторам ее выступлений в настоящий момент.
Полтора миллиона за 40 минут
Авторы Shot, ссылаясь на свои источники, отмечают, что Седокова уже начала планировать предстоящие концертные выступления, причем как частные, так и публичные. При этом с момента гибели ее бывшего супруга прошло менее месяца. Тот скончался 17 декабря от асфиксии.
"Анна стала принимать заказы на проведение частных и публичных мероприятий. Выступать певица готова только 40 минут за 1,5 миллиона рублей. При оплате безналичными расчетами прибавляется еще 10%. Передвигаться Седокова хочет с охраной во время всего пребывания в городе", — передают Shot, ссылаясь на свои источники.
Портрет Юрия Лозы и элитный алкоголь
Анна Седокова предъявляет к организаторам своих выступлений особые требования, отмечают представители певицы, на которые ссылаются авторы канала. Она требует, чтобы в гримерке был элитный алкоголь: шампанское Moеt & Chandon, коньяк Hennessy и виски Macallan объемами в 0,5 литров.
Среди нестандартных пожеланий артистки — наличие портрета исполнителя Юрия Лозы и плоского глобуса. Представитель певицы уточнил, что у Анны также имеется личный портрет Лозы, который она якобы берет с собой на все мероприятия. Однако это требование скорее служит проверкой внимательности организаторов.
Если же организаторы не обеспечат услуги визажиста и парикмахера, это может обернуться для них штрафом до 150 тысяч рублей, а само мероприятие рискует быть отмененным. Также Седокова приветствует рекламу ее концертов, но все детали и договоренности должны быть строго согласованы с самой певицей. Также все фотосессии с Седоковой должны быть согласованы с ее PR-менеджером.
Изначально Седокова отменила все свои концерты
На днях музыкальный продюсер Сергей Дворцов сообщал, что гастроли Седоковой будут отменены на ближайший месяц. Он сослался на тяжелое моральное состояние исполнительницы в преддверии Нового года.
Как гибель бывшего мужа сказалась на Седоковой
В Москве, 17 декабря, в одной из гостиниц было обнаружено тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который являлся бывшим мужем Седоковой. Причиной гибели назвали асфиксию, а также предполагалось, что спортсмен совершил суицид.
Сразу после этого певица была госпитализирована с нервным срывом. Спустя полмесяца сама Анна Седокова впервые прокомментировала гибель бывшего мужа. Она заявила в соцсетях, что будет любить его вечно и что она скорбит.
Авторы Mash, ссылаясь на свои источники писали затем, что в последнее время, после развода с Седоковой в сентябре прошлого года, Янис Тимма был одержим бывшей, пытаясь ее вернуть. Сообщалось также, что, предварительно, баскетболист пытался несколько раз свести счеты с жизнью на фоне неразделенной любви.
В начале 2025 года латвийский следком возбудил уголовное дело по факту гибели Тиммы. Его друг Марк Пугачев проходит по делу как свидетель и хочет дать показания против Седоковой. По его мнению, бывшая супруга специально могла устроить заказное убийство из-за четырех московских квартир, которые купил Янис за 180 миллионов рублей, передает Mash.
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