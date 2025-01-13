Что будет с ценами на технику и электронику в 2025 году

В 2024-м году было немало потрясений для российской экономики, что, в частности, сказалось и на ценах на электронику. Ее производителям и ритейлерам, в свою очередь, пришлось искать новые варианты, чтобы не потерять клиентов. Как изменились цены на технику и электронику в 2024 году, что с ними будет в 2025-м, как рынок поменялся за последний год, и что его ждет дальше — в материале URA.RU.
Как изменятся цены на электронику в 2025 году
Цены на мобильные устройства и крупную технику в 2025 году вырастут. Тенденция роста цен продолжится, как это было в 2024 году, рассказал URA.RU владелец и главный аналитик исследовательской компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Я думаю, что в 2025 году тенденция продолжится, то есть мы увидим рост в среднем на 20-25%. <...> Цены будут повышаться достаточно сильно, рывками», — рассказал эксперт.
По его словам, в 2025 году просядет весь рынок электроники. «Самый оптимистичный сценарий: просядет на 5-7% в штуках, в деньгах даже подрастет. Пессимистичный: просядет на 20-25%. Но тогда это значит, что в деньгах средняя цена товара вырастет где-то на треть — на 30-35%», — пояснил Муртазин.
Сегодня и производители, и ритейлеры стараются сохранить объемы продаж и делать товары максимально доступными для потребителей, рассказали URA.RU в пресс-службе магазина электроники и бытовой техники «М.Видео». В частности, в магазинах проводятся акции, предлагаются скидки, а в преддверии «высокого сезона» на рынке потребительской электроники все крупные ритейлеры заранее планируют промо-активности и закупают товар под них в достаточном количестве, пояснили в компании.
В условиях такого рода борьбы на рынке, добавил Муртазин, один и тот же товар может иметь несколько цен — тогда к выбору продавца следует отнестись особенно внимательно. «Если мы говорим про смартфоны, другую технику — у нас разнонаправленный рынок. В условиях борьбы на нем кто-то предлагает скидки, кто-то — нет. Поэтому один и тот же товар формально может иметь несколько цен. Серый рынок — это самая низкая цена. Никакой гарантии, как правило. Поставлена непонятно откуда, непонятно как. Не серый рынок крупной розницы — есть гарантия, есть гарантийные обязательства, но разница в цене может доходить до 30-40%», — рассказал Муртазин.
Чтобы покупать технику и электронику дешевле, в «М.Видео» посоветовали россиянам внимательнее следить за акциями, которые действуют в магазинах и покупать сезонные товары заранее. «Например, запасаться кондиционерами и вентиляторами весной, а не в разгар лета», — рассказали в пресс-службе компании.
Как цены изменились за 2024 год
За 2024 год цены выросли как на электронику, так и на крупную технику, рассказал Муртазин. «В среднем цены на электронику выросли на 15%. Если мы берем флагманы, то их доля чуть сократилась, но там цены выросли для параллельного импорта на 30-35%. В первую очередь, для техники Apple», — рассказал эксперт. Подорожание продукции этого производителя произошло из-за отсутствия сервисного обслуживания с его стороны — проводить его стали продавцы. «Поэтому, в общем-то, продажи этого вида электроники стали сокращаться», — сказал Муртазин.
"Если говорить про рост цен на категории крупной бытовой техники – он доходил до 40-45%", — добавил владелец аналитической компании.
Связано увеличение цен в первую очередь с колебаниями курса рубля, пояснил эксперт. «Он влияет на стоимость закупки. Не важно, доллары или юани», — рассказал Муртазин. Кроме того, электроника и техника подорожали из-за проблем в логистике для параллельного импорта и санкций. «Санкции, задержки с платежами, в том числе в Китай из-за санкций против тех или иных российских банков. Поэтому у нас на рынке риски возросли. Объемы поставок просели, они стали дробными, то есть большие поставки не делают — это влияет на экономику, тоже подталкивает цены вверх», — добавил главный аналитик Mobile Research Group.
«Позиций, которые [за 2024 год] стали дешевле, практически не было, если не говорить про какую-то мелочевку: чехлы, кабели. И то, это зачастую подделки», — рассказал Муртазин.
В пресс-службе магазина «М.Видео», отметили, что исключения все же были — подешевели, например, планшеты. «Средняя стоимость планшетов по итогам первых девяти месяцев 2024 года снизилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — добавили в компании.
Там также рассказали, что изменения цен в 2024 году были закономерными. Как уточнили в компании, помимо прочего, они были вызваны динамикой рынка, изменениями уровней спроса и предложения, расширениями или сокращениями ассортимента.
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