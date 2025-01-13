Херсонский глава Сальдо заявил, что готов принять беженцев из Калифорнии

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Сальдо готов предоставить американским беженцам места в ПВР
Сальдо готов предоставить американским беженцам места в ПВР Фото:
новость из сюжета
В Лос-Анджелесе бушует лесной пожар

Власти Херсонской области выразили готовность принять пострадавших от пожаров в Калифорнии американских беженцев при условии их нейтральности в конфликте на Украине. Такое заявление сделал губернатор Владимир Сальдо.

«Несмотря на пока откровенно антироссийскую политику США, мы прекрасно понимаем, что стихия никого не делит по поступкам, и в результате пожара в Калифорнии крова лишились многие простые жители. Потому наш регион готов принять любого американского гражданина, который остался без дома и средств к существованию», — сказал Сальдо. Его слова приводит ТАСС. Он добавил, что это касается лишь тех, кто не финансировал украинскую армию и не поддерживал действующий киевский режим.

Губернатор уточнил, что желающим переехать в Херсонскую область американцам будет предоставлена возможность временного размещения. Также со стороны властей будет поддержка в упрощении процедуры получения российского гражданства при необходимости.

Пожары в Калифорнии начались 7 января. По данным американских СМИ, уже погибло 24 человека. Спасательные службы Лос-Анджелеса жалуются на нехватку людей и ресурсов для тушения огня. В ликвидации пожаров и их последствий уже задействованы почти восемь тысяч человек.

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Власти Херсонской области выразили готовность принять пострадавших от пожаров в Калифорнии американских беженцев при условии их нейтральности в конфликте на Украине. Такое заявление сделал губернатор Владимир Сальдо. «Несмотря на пока откровенно антироссийскую политику США, мы прекрасно понимаем, что стихия никого не делит по поступкам, и в результате пожара в Калифорнии крова лишились многие простые жители. Потому наш регион готов принять любого американского гражданина, который остался без дома и средств к существованию», — сказал Сальдо. Его слова приводит ТАСС. Он добавил, что это касается лишь тех, кто не финансировал украинскую армию и не поддерживал действующий киевский режим. Губернатор уточнил, что желающим переехать в Херсонскую область американцам будет предоставлена возможность временного размещения. Также со стороны властей будет поддержка в упрощении процедуры получения российского гражданства при необходимости. Пожары в Калифорнии начались 7 января. По данным американских СМИ, уже погибло 24 человека. Спасательные службы Лос-Анджелеса жалуются на нехватку людей и ресурсов для тушения огня. В ликвидации пожаров и их последствий уже задействованы почти восемь тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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