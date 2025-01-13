Власти Херсонской области выразили готовность принять пострадавших от пожаров в Калифорнии американских беженцев при условии их нейтральности в конфликте на Украине. Такое заявление сделал губернатор Владимир Сальдо.
«Несмотря на пока откровенно антироссийскую политику США, мы прекрасно понимаем, что стихия никого не делит по поступкам, и в результате пожара в Калифорнии крова лишились многие простые жители. Потому наш регион готов принять любого американского гражданина, который остался без дома и средств к существованию», — сказал Сальдо. Его слова приводит ТАСС. Он добавил, что это касается лишь тех, кто не финансировал украинскую армию и не поддерживал действующий киевский режим.
Губернатор уточнил, что желающим переехать в Херсонскую область американцам будет предоставлена возможность временного размещения. Также со стороны властей будет поддержка в упрощении процедуры получения российского гражданства при необходимости.
Пожары в Калифорнии начались 7 января. По данным американских СМИ, уже погибло 24 человека. Спасательные службы Лос-Анджелеса жалуются на нехватку людей и ресурсов для тушения огня. В ликвидации пожаров и их последствий уже задействованы почти восемь тысяч человек.
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