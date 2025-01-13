Суд обязал мэрию Москвы приобрести квартиру пенсионерке, родившейся в ссылке

Пресненский суд Москвы принял решение в пользу пенсионерки Елизаветы Михайловой, обязав департамент городского имущества столицы выплатить ей соцвыплату на покупку жилья. Решение было принято после того, как суд удовлетворил исковые требования Михайловой и прокуратуры города, по информации РИА Новости.
«Суд удовлетворил исковые требования Михайловой Е.С . и прокуратуры города Москвы к ДГИ города Москвы в рамках жилищного спора», — рассказал собеседник агентства. Елизавета Михайлова родилась в ссылке, и ей неоднократно отказывали в предоставлении жилья, несмотря на трудную историю ее семьи. Ее отец был арестован в 1937 году за участие в контрреволюционной деятельности, после чего семья потеряла право на жилье.
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