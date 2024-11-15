На Урале бойцу, чью семью выгоняли из единственного жилья, подарили квартиру после новости URA.RU

Свердловчанину, узнавшему о смерти жены при штурме Часов Яра, подарили квартиру

15 ноября 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

После получения дарственной на квартиру боец вернется на фронт (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После публикации URA.RU свердловскому участнику специальной военной операции, известному под позывным «Граф», вернувшемуся с фронта после смерти супруги Анны Молчановой, которую едва не выселили вместе с их 12-летним сыном из единственного жилья, подарили квартиру. Застройщик 'Правобережный' выкупил у собственника двухкомнатную квартиру на улице Черепанова и оформил дарственную на имя военнослужащего. Об этом журналисту агентства рассказал сам боец. История Анны Молчановой, опубликованная в июле на URA.RU, началась, когда она в 2015 году приобрела двухкомнатную квартиру в ипотеку. После смерти первого мужа в 2019 году женщина столкнулась с финансовыми трудностями и не смогла вовремя платить по обязанностям. В 2020 году банк подал в суд, а в 2021-м квартира была выставлена на торги. Новый собственник, появившийся в 2022 году, потребовал освободить жилплощадь. После публикации истории к Анне обратился вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, сообщив, что администрация договорилась с застройщиком «Правобережный» о выкупе квартиры. 20 октября Анна подтвердила, что вскоре подпишет документы. К сожалению, она скончалась 29 октября, не дождавшись передачи прав на жилье. Тело Анны кремировали, а прах захоронили рядом с могилой бабушки. «Сегодня для нашей семьи важный день, хотя он принес и печаль. Мы вспоминаем мою Аню, которая долго боролась за права на квартиру, но, к сожалению, не дожила до момента, когда ее усилия увенчались успехом. Я получил документы на квартиру. В этот трудный период мне приятно осознать, что рядом появились люди, готовые поддержать нас», — поделился военный. «Я хочу выразить благодарность URA.RU за неоценимую информационную и моральную помощь. Вице-мэру Рустаму Галямову отдельное спасибо за активное содействие в решении квартирного вопроса. Не могу не отметить и застройщика 'Правобережный' в лице гендиректора компании Дмитрия Естехина. Его человеческое отношение к нашей беде и готовность помочь поразили меня. Эта ситуация показывает, что в нашем городе живут добрые люди, неравнодушные к чужим бедам». Уральский казак (имеет чин Хорунжий) из 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 'Граф' готовится к возвращению на СВО. За захват украинского солдата в плен, обладающего ценными сведениями о местонахождении тренировочного лагеря ВСУ, его представили к ордену Мужества. Редакция URA.RU продолжит следить за успехами бойца на фронте. Дмитрий Естехин вручил бойцу документы на квартиру Фото: URA.RU Дмитрий Естехин пожелал удачи «Графу» на фронте Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После публикации URA.RU свердловскому участнику специальной военной операции, известному под позывным «Граф», вернувшемуся с фронта после смерти супруги Анны Молчановой, которую едва не выселили вместе с их 12-летним сыном из единственного жилья, подарили квартиру. Застройщик 'Правобережный' выкупил у собственника двухкомнатную квартиру на улице Черепанова и оформил дарственную на имя военнослужащего. Об этом журналисту агентства рассказал сам боец. История Анны Молчановой, опубликованная в июле на URA.RU, началась, когда она в 2015 году приобрела двухкомнатную квартиру в ипотеку. После смерти первого мужа в 2019 году женщина столкнулась с финансовыми трудностями и не смогла вовремя платить по обязанностям. В 2020 году банк подал в суд, а в 2021-м квартира была выставлена на торги. Новый собственник, появившийся в 2022 году, потребовал освободить жилплощадь. После публикации истории к Анне обратился вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, сообщив, что администрация договорилась с застройщиком «Правобережный» о выкупе квартиры. 20 октября Анна подтвердила, что вскоре подпишет документы. К сожалению, она скончалась 29 октября, не дождавшись передачи прав на жилье. Тело Анны кремировали, а прах захоронили рядом с могилой бабушки. «Сегодня для нашей семьи важный день, хотя он принес и печаль. Мы вспоминаем мою Аню, которая долго боролась за права на квартиру, но, к сожалению, не дожила до момента, когда ее усилия увенчались успехом. Я получил документы на квартиру. В этот трудный период мне приятно осознать, что рядом появились люди, готовые поддержать нас», — поделился военный. «Я хочу выразить благодарность URA.RU за неоценимую информационную и моральную помощь. Вице-мэру Рустаму Галямову отдельное спасибо за активное содействие в решении квартирного вопроса. Не могу не отметить и застройщика 'Правобережный' в лице гендиректора компании Дмитрия Естехина. Его человеческое отношение к нашей беде и готовность помочь поразили меня. Эта ситуация показывает, что в нашем городе живут добрые люди, неравнодушные к чужим бедам». Уральский казак (имеет чин Хорунжий) из 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 'Граф' готовится к возвращению на СВО. За захват украинского солдата в плен, обладающего ценными сведениями о местонахождении тренировочного лагеря ВСУ, его представили к ордену Мужества. Редакция URA.RU продолжит следить за успехами бойца на фронте.