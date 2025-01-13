В подразделение мэрии Челябинска вновь пришли силовики

Полиция и СКР обыскивают МКУ «Городская среда» в Челябинске

14 января 2025 в 12:20 Размер текста - 17 +

Для челябинского МКУ «Городская среда» 2025 год начался со следственных мероприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда» В МКУ «Городская среда» в Челябинске вновь нагрянули силовики. По данным URA.RU, в учреждении проводится выемка документов. «В учреждении проводятся оперативные мероприятия. Силовики осуществляют выемку документов», — рассказал источник URA.RU. По данным агентства, проверка была инициирована новым руководством города, а уголовное дело по статье 290 УК (взятка) затрагивает деятельность комитета по управлению имуществом и земельными отношениями (КУиЗО) администрации областного центра. Про задержание кого-либо не сообщается. По крайней мере пока. URA.RU связалось с пресс-службами региональных управлений СКР и полицейского главка. Там сообщили, что информация уточняется. В пресс-службе мэрии Челябинска URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию позднее. До ноября 2021 года МКУ «Городская среда» руководил Александр Грезев, ныне фигурант уголовного дела об ОПГ Петра Конарева. Затем до июня 2024 года учреждение возглавил Василий Воеводин, после чего экс-мэр Наталья Котова назначила руководителем Михаила Бозова. Летом 2022 года силовики уже обыскивали МКУ «Городская среда». Тогда были задержаны бывший руководитель учреждения Александр Грезев и два его экс-зама: Сергей Любимов и Вадим Левченко. Всех троих обвинили в получении взяток. По версии следствия, откаты они получали от владельцев незаконных ларьков, с которыми, по сути, должны были бороться. Предполагаемым организатором коррупционной ОПГ выступил Петр Конарев, являвшийся на тот момент советником мэра Натальи Котовой. Его задержали на трассе между Челябинском и Екатеринбургом. Предварительно, он пытался скрыться из страны. По итогу Грезев подписал досудебное соглашение и уже получил условный срок. Дело Конарева, Любимова и Левченко рассматривается в Курчатовском райсуде Челябинска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В МКУ «Городская среда» в Челябинске вновь нагрянули силовики. По данным URA.RU, в учреждении проводится выемка документов. «В учреждении проводятся оперативные мероприятия. Силовики осуществляют выемку документов», — рассказал источник URA.RU. По данным агентства, проверка была инициирована новым руководством города, а уголовное дело по статье 290 УК (взятка) затрагивает деятельность комитета по управлению имуществом и земельными отношениями (КУиЗО) администрации областного центра. Про задержание кого-либо не сообщается. По крайней мере пока. URA.RU связалось с пресс-службами региональных управлений СКР и полицейского главка. Там сообщили, что информация уточняется. В пресс-службе мэрии Челябинска URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию позднее. До ноября 2021 года МКУ «Городская среда» руководил Александр Грезев, ныне фигурант уголовного дела об ОПГ Петра Конарева. Затем до июня 2024 года учреждение возглавил Василий Воеводин, после чего экс-мэр Наталья Котова назначила руководителем Михаила Бозова. Летом 2022 года силовики уже обыскивали МКУ «Городская среда». Тогда были задержаны бывший руководитель учреждения Александр Грезев и два его экс-зама: Сергей Любимов и Вадим Левченко. Всех троих обвинили в получении взяток. По версии следствия, откаты они получали от владельцев незаконных ларьков, с которыми, по сути, должны были бороться. Предполагаемым организатором коррупционной ОПГ выступил Петр Конарев, являвшийся на тот момент советником мэра Натальи Котовой. Его задержали на трассе между Челябинском и Екатеринбургом. Предварительно, он пытался скрыться из страны. По итогу Грезев подписал досудебное соглашение и уже получил условный срок. Дело Конарева, Любимова и Левченко рассматривается в Курчатовском райсуде Челябинска.