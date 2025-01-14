Курганцы отказываются от поездок в Анапу из-за разлива мазута в Черном море

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Отдых на Черном море для курганцев под вопросом
Отдых на Черном море для курганцев под вопросом Фото:

Жители Кургана отказываются от поездок в Анапу из-за экологической катастрофы, вызванной разливом мазута в Черном море. Эксперт по туризму Екатерина сообщила URA.RU, что наблюдается снижение спроса на путевки в этот регион, в то время как другие черноморские курорты, например Сочи, пользуются увеличенным интересом.

«Спрос на путевки в Анапу снизился, туристы проявляют интерес к другим черноморским курортам. Люди ждут улучшения ситуации и активно интересуются обстановкой, однако бронирование Анапы пока не происходит», — рассказала Екатерина. Она уточнила, что спрос на Сочи при этом стабилен. Цены на отели держатся на прежнем уровне. 

По данным сервиса «Яндекс. Путешествия», в Анапе сейчас минимальная стоимость суток в гостинице составляет 1000 рублей (450 метров до моря). В Сочи цена на номер в отеле в 300 метрах от моря начинается с 487 рублей (по спецтарифу).

Экологическая катастрофа в Анапе, вызванная разливом мазута из-за аварии танкеров в Керченском проливе 15 декабря, привела к серьезным последствиям для туристического сектора региона. Разлив нефтепродуктов, объемом около 3,7 тысячи тонн, вызвал первую волну отказов от бронирования путевок, что создало угрозу для начала туристического сезона 2025 года в Анапе.

В Крыму на днях выявлено 13 новых участков, загрязненных мазутом. Кроме того, зафиксирован случай выброса нефтепродуктов в Тамани (Краснодарский край), а также загрязнения в Азовском море, прилегающем к Запорожской области. Разлив мазута стал следствием крушения танкеров «Волгонефть», произошедшего 15 декабря. В ответ на сложившуюся ситуацию глава МЧС России Александр Куренков сформировал федеральный штаб для ликвидации последствий разлива мазута. Штаб будет заниматься координацией усилий по очистке загрязненных территорий и предотвращению дальнейших экологических катастроф.

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Жители Кургана отказываются от поездок в Анапу из-за экологической катастрофы, вызванной разливом мазута в Черном море. Эксперт по туризму Екатерина сообщила URA.RU, что наблюдается снижение спроса на путевки в этот регион, в то время как другие черноморские курорты, например Сочи, пользуются увеличенным интересом. «Спрос на путевки в Анапу снизился, туристы проявляют интерес к другим черноморским курортам. Люди ждут улучшения ситуации и активно интересуются обстановкой, однако бронирование Анапы пока не происходит», — рассказала Екатерина. Она уточнила, что спрос на Сочи при этом стабилен. Цены на отели держатся на прежнем уровне.  По данным сервиса «Яндекс. Путешествия», в Анапе сейчас минимальная стоимость суток в гостинице составляет 1000 рублей (450 метров до моря). В Сочи цена на номер в отеле в 300 метрах от моря начинается с 487 рублей (по спецтарифу). Экологическая катастрофа в Анапе, вызванная разливом мазута из-за аварии танкеров в Керченском проливе 15 декабря, привела к серьезным последствиям для туристического сектора региона. Разлив нефтепродуктов, объемом около 3,7 тысячи тонн, вызвал первую волну отказов от бронирования путевок, что создало угрозу для начала туристического сезона 2025 года в Анапе. В Крыму на днях выявлено 13 новых участков, загрязненных мазутом. Кроме того, зафиксирован случай выброса нефтепродуктов в Тамани (Краснодарский край), а также загрязнения в Азовском море, прилегающем к Запорожской области. Разлив мазута стал следствием крушения танкеров «Волгонефть», произошедшего 15 декабря. В ответ на сложившуюся ситуацию глава МЧС России Александр Куренков сформировал федеральный штаб для ликвидации последствий разлива мазута. Штаб будет заниматься координацией усилий по очистке загрязненных территорий и предотвращению дальнейших экологических катастроф.
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© Служба новостей «URA.RU»
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