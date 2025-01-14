Лавров призвал не нагнетать по поводу причин крушения самолета под Актау

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Лавров заявил, что содержимое черных ящиков уже дало много информации насчет крушения самолета в Актау
Лавров заявил, что содержимое черных ящиков уже дало много информации насчет крушения самолета в Актау Фото:
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Журналисты не должны нагнетать обстановку вокруг крушения самолета AZAL в казахстанском Актау, им следует дождаться расшифровки черных ящиков. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что Москва и Азербайджан решают вопросы насчет трагедии. 

«Журналистам следует дождаться результатов расследования авиакатастрофы в Актау и не распространять информацию, которая по сути не подтверждается данными расшифровки черных ящиков», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности ведомства за 2024 год. Он добавил, что содержимое черных ящиков уже раскрыло много интересной информации насчет крушения воздушного судна. 

Ранее вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев 31 декабря 2024 года сообщил, что первичные результаты крушения воздушного судна будут предоставлены в течение 30 дней. Этим занимается Государственная комиссия Казахстана. 

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Журналисты не должны нагнетать обстановку вокруг крушения самолета AZAL в казахстанском Актау, им следует дождаться расшифровки черных ящиков. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что Москва и Азербайджан решают вопросы насчет трагедии.  «Журналистам следует дождаться результатов расследования авиакатастрофы в Актау и не распространять информацию, которая по сути не подтверждается данными расшифровки черных ящиков», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности ведомства за 2024 год. Он добавил, что содержимое черных ящиков уже раскрыло много интересной информации насчет крушения воздушного судна.  Ранее вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев 31 декабря 2024 года сообщил, что первичные результаты крушения воздушного судна будут предоставлены в течение 30 дней. Этим занимается Государственная комиссия Казахстана. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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