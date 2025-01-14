Лавров призвал не нагнетать по поводу причин крушения самолета под Актау

Журналисты не должны нагнетать обстановку вокруг крушения самолета AZAL в казахстанском Актау, им следует дождаться расшифровки черных ящиков. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что Москва и Азербайджан решают вопросы насчет трагедии.
«Журналистам следует дождаться результатов расследования авиакатастрофы в Актау и не распространять информацию, которая по сути не подтверждается данными расшифровки черных ящиков», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности ведомства за 2024 год. Он добавил, что содержимое черных ящиков уже раскрыло много интересной информации насчет крушения воздушного судна.
Ранее вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев 31 декабря 2024 года сообщил, что первичные результаты крушения воздушного судна будут предоставлены в течение 30 дней. Этим занимается Государственная комиссия Казахстана.
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