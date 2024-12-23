«Жест доброй воли»: в России ответили Абхазии, бросившей клич о помощи Путину

Россия начала поставки электроэнергии в Абхазию, так как пожалела жителей республики. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Мы поступаем так, потому что жалко нам людей в Абхазии, которые оказались в таком положении... Это жест доброй воли со стороны России», — сказал политик в разговоре с «Газетой.Ru». Он отметил, что в Абхазии должны сделать вывод из этого решения.
Затулин не назвал точную сумму, которую Россия поставят на гуманитарные поставки электроэнергии в регион. Он подчеркнул, что Россия и раньше до 29 ноября 2024 года направляла ее по бросовым ценам, особенно поставки увеличились в период снижения уровня воды в Ингури.
Ранее глава государства Бадра Гунба заявил, что республика уже не в состоянии самостоятельно выбраться из ситуации и запросил помощь у Москвы в виде бесплатных поставок электричества. В ответ на это 22 декабря Россия начала поставки электроэнергии в Абхазию в качестве гуманитарной помощи. Более подробно о ситуации — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.