«Жест доброй воли»: в России ответили Абхазии, бросившей клич о помощи Путину

Зампред Затулин: поставка света в Абхазию — жест доброй воли России
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По словам Затулина, РФ и ранее поставляла энергию в Абхазию по низким ценам
По словам Затулина, РФ и ранее поставляла энергию в Абхазию по низким ценам Фото:
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Россия начала поставки электроэнергии в Абхазию, так как пожалела жителей республики. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Мы поступаем так, потому что жалко нам людей в Абхазии, которые оказались в таком положении... Это жест доброй воли со стороны России», — сказал политик в разговоре с «Газетой.Ru». Он отметил, что в Абхазии должны сделать вывод из этого решения.

Затулин не назвал точную сумму, которую Россия поставят на гуманитарные поставки электроэнергии в регион. Он подчеркнул, что Россия и раньше до 29 ноября 2024 года направляла ее по бросовым ценам, особенно поставки увеличились в период снижения уровня воды в Ингури. 

Ранее глава государства Бадра Гунба заявил, что республика уже не в состоянии самостоятельно выбраться из ситуации и запросил помощь у Москвы в виде бесплатных поставок электричества. В ответ на это 22 декабря Россия начала поставки электроэнергии в Абхазию в качестве гуманитарной помощи. Более подробно о ситуации — в материале URA.RU.

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Россия начала поставки электроэнергии в Абхазию, так как пожалела жителей республики. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Мы поступаем так, потому что жалко нам людей в Абхазии, которые оказались в таком положении... Это жест доброй воли со стороны России», — сказал политик в разговоре с «Газетой.Ru». Он отметил, что в Абхазии должны сделать вывод из этого решения. Затулин не назвал точную сумму, которую Россия поставят на гуманитарные поставки электроэнергии в регион. Он подчеркнул, что Россия и раньше до 29 ноября 2024 года направляла ее по бросовым ценам, особенно поставки увеличились в период снижения уровня воды в Ингури.  Ранее глава государства Бадра Гунба заявил, что республика уже не в состоянии самостоятельно выбраться из ситуации и запросил помощь у Москвы в виде бесплатных поставок электричества. В ответ на это 22 декабря Россия начала поставки электроэнергии в Абхазию в качестве гуманитарной помощи. Более подробно о ситуации — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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